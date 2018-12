El refugi de la Renaixença escenifica el procés de dol dels bombardejos de Manresa

Unes 300 persones han vist aquest cap de setmana l'espectacle «Refugia't», que s'ha celebrat, en sis sessions diferents, al refugi antaeri de la Renaixença, a Manresa. L'obra, creada per l'avinyonenc Quim Moya, ha commemorat el 80è aniversari dels bombardejos franquistes a la capital del Bages, on van causar 35 víctimes mortals. L'espectacle ha consistit en un recorregut personal i artístic en un refugi de guerra, i ha estat concebut com un procés de dol viscut com a oportunitat. En l'obra, que ha inclòs pintura i poesia, hi han participat set artistes. Al final de l'espectacle, de 25 minuts de durada, tots els assistents han pogut deixar la seva empremta en un mural.