lluny de la cursileria de l'univers hollywood

el regreso de ben

? Estats Units, 2018. Drama. 98 minuts. Direcció i guió: Peter Hedges. Intèrprets: Lucas Hedges (Ben Burns), Julia Roberts (Holly Burns), Kathryn Newton (Ivy Burns), Courtney B. Vance (Neal Burns), Tim Guinee (Phil), Teddy Cañez (oficial Thomas) . Pantalles: Ceretà (Puigcerdà)

E l regreso de Ben dona molt més del que promet perquè aconsegueix un resultat final òptim (i suggeridor) partint d'una premissa argumental poc original i engrescadora. Els seus personatges centrals, una mare i un fill, es preparen per a un retrobament molt especial. Ell és un jove que té una drogoaddicció i que està internat en un centre de rehabilitació. En un permís, per celebrar el Nadal, tindrà l'oportunitat d'apropar-se novament a la seva mare. El retorn del fill pròdig donarà peu a tot un seguit d'escenes que oscil·len entre un passat ombrívol i un present esperançador. El seu director, Peter Hedges, és un creador polièdric (novel·lista, dramaturg, cineasta) i valuós que converteix El regreso de Ben en una proposta vertaderament recomanable.

L'autor nord-americà (va excel·lir amb el film Retrato de April) teixeix un drama familiar molt atent a extreure de cada detall domèstic una rellevància expressiva. Amb una escriptura mesurada i oportunament pudorosa, Hedges defuig dels llocs comuns i del sentimentalisme lacrimogen. El regreso de Ben no s'amaga sota els recursos més segurs i aposta per copsar el dolor i la incertesa en uns bocins de realitat plasmats amb una honestedat inqüestionable. Els amants de les peces de càmera bastides amb sensibilitat, precisió i modèstia tenen una cita ineludible amb aquesta petita producció nord-americana, allunyada de la carrincloneria de Hollywood, que se sustenta en un portentós duel interpretatiu de la seva parella protagonista. Julia Roberts es desempallega dels clixés d'estrella i es lliura a una composició tan potent com corprenedora. D'altra banda, el seu company, Lucas Hedges (vist en l'angoixant Manchester frente al mar), es confirma com un dels talents més segurs de la seva generació amb una altra interpretació depurada i impecable. Modesta, intensa i recomanable.