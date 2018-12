Una nit per als nostàlgics del 'rock&roll'

Han passat 30 anys des que McGregor's, una de les bandes manresana més icòniques de la moguda musical de la ciutat dels anys 90, va debutar als escenaris. I dissabte a la nit, a la sala Stroika, el grup va celebrar l'aniversari tot mostrant que, malgrat el pas del temps, l'essència segueix sent la mateixa de sempre. El seu rock irreverent, políticament incorrecte i amb un so propi ple de contundència, va aconseguir fer pujar la temperatura de la sala i convertir-la en una festa, amb algunes dosis de nostàlgia incloses.

Durant la nit, la banda va repassar els temes més emblemàtics de la seva carrera, des dels inicis fins a l'etapa final, recollits en un doble CD que han editat especialment per a l'ocasió. La mitjana d'edat del públic era la prova més evident de la llarga trajectòria dels manresans: la majoria dels assistents eren veterans nostàlgics del rock que van començar a seguir el grup quan tenien entre 18 i 20 anys. «Gràcies per venir; és sorprenent», deia el vocalista Toni Holgado. «Reivindicar el rock and roll com ho fem nosaltres està en hores baixes», afegia.

Joan Cayuela (guitarra elèctrica), Carles Blaya (baix), Toni Holgado (veu), Pep Rochés (bateria) i Valentí Holgado (guitarra elèctrica), que ja havien actuat a la sala Stroika el 2011, el 2014 i el 2016, van mostrar un bon estat de forma. La nit va arrencar amb el tema Judas, seguit d'altres cançons més gamberres com De putas i El Gran Andrades, que descriu un cas de pederàstia i que, amb el pas del temps, ha adquirit un gran sentit crític.

El repertori va anar avançant en el temps per repassar també algunes de les cançons en anglès i en català, com ara Tot sol o Tocar-te. Malgrat l'energia que transmetia el so de la banda, els canvis constants de vestuari del cantant van trencar en alguns moments el ritme de l'actuació. El públic, però, responia als impassos amb crits d'afecte dedicats als membres del grup.



Col·laboracions especials

Celebrar els 30 anys no es fa cada dia, i per això la banda va tenir col·laboracions especials. El primer que va sortir a l'escenari va ser el guitarrista Jordi Busquets, antic membre del grup. A continuació, amb el tema Soy un puto, va aparèixer J.A. Castaño, conegut com Nanyo. «A la vida prou putejats estem, i hem de trobar persones que ens aportin alguna cosa. En Nanyo és una gran persona, una alegria per a tothom», va assegurar Toni Holgado. A la recta final també va ser a l'escenari Ricard Pradell: «Ell no ho sap, però sempre serà un McGregor».

El grup també va voler fer una picada d'ullet a Gossos, un dels conjunts que han compartit camí amb ells. Per això van interpretar la seva particular versió de Zenit, el tema que van portar al teatre Kursaal l'1 de desembre passat en el concert de comiat del quintet manresà.

Abans d'acabar, la banda encara va repassar cançons com Touch the Moon, Obsesión, Yo soy ese i Fin de mes. Tampoc no hi va faltar un bis amb el tema Eva María, que va aconseguir fer cantar a tothom. «Gràcies per fer que aquests 30 anys valguin la pena, us estimo!» , es va acomiadar Toni Holgado del públic.