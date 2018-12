Bages Centre proposa una versió de karaoke amb «Bohemian Rhapsody»

Als crítics, Bohemian Rhapsody els ha dividit però els fans de Queen no han dubtat a fer cues al cinema per veure (un i més cops) l'esperat film que narra la biografia de Freddy Mercury i d'una de les bandes més representatives de la història de la música rock del segle XX. Per acabar l'any cantant, el multicinemes Bages Centre de Manresa s'ha afegit a les sales que dijous, a les 20 h, proposen una sessió Sing Along.

És a dir, la projecció del mateix film però amb els subtítols de les cançons ben visibles perquè els espectadors cantin, al més pur estil karaoke, els 22 temes de la banda sonora: des de Somebody To Love, passant per Bohemian Rhapsody, We Will Rock You , I Want To Break Free ; Radio Ga Ga ; We Are The Champions o The Show Must Go On . Sense vergonya i sense cap tipus de complex.

Disfressa i crispetes gratis

A Manresa, la sessió Sing Along tindrà l'animació de Pep Callau (abans i durant la projecció de la pel·lícula) i crispetes gratis per als espectadors que portin algun tipus de disfressa relacionada amb Queen. El film es va estrenar el 2 de novembre passat i d'aquí a poc més d'una setmana ja complirà dos mesos en pantalla.

El biopic musical més taquiller

La pel·lícula que dirigeix Bryan Singer (tot i que Dexter Fletcher va assumir el càrrec les últimes setmanes de rodatge) és una de les que més han recaptat aquest any i, segons la revista Rolling Stones, s'ha convertit en el biopic musical més taquiller de la història: fins ara ja ha obtingut més de 608 milions de dòlars. Si continua així, Bohemian Rhapsody no trigarà a superar un dels films musicals per excel·lència, Mamma Mia!, que va arribar als 609 milions el 2008. Tot i això, encara és lluny dels 1.263 milions de dòlars que es va embutxacar l'any passat el remake de La Bella y la Bestia.

Nominacions

A més d'aconseguir que les cançons del grup liderat per Freddie Mercury hagin copat les playlists musicals de l'any, Bohemian Rhapsody també s'ha fet un lloc en la cursa pels premis. Està nominada als Globus d'Or, que es lliuraran aquest mes de gener (millor actor de drama i millor pel·lícula de drama) i suma dues candidatures més als Premis del Sindicat d'Actors: actor i repartiment.

L'argument

Bohemian Rhapsody és protagonitzada por Rami Malek (que broda el paper de Freddie Mercury), Gwilym Lee (Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor) i Joe Mazzello (John Deacon). El cantant Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon formen la banda britànica de rock Queen en els 70. El 1975, el senzill Bohemian Rhapsody els situa al capdamunt de l'escena internacional. La pel·lícula és una crònica del meteòric ascens de la banda a través de les seves icòniques cançons i el seu revolucionari so, des que Mercury es va unir a Brian May i Roger Taylor, fins al macroconcert Live Aid del 1985 a Wembley, sis anys abans que Mercury morís de sida.