David Guetta, primera confirmació del Barcelona Beach Festival 2019

El Barcelona Beach Festival, que tindrà lloc el proper 13 de juliol a la platja del Fòrum i Parc de la Pau de Sant Adrià de Besòs, ha anunciat aquest dijous la primera confirmació del seu cartell. Es tracta del DJ i productor musical francès David Guetta, que torna un any més a la cita estiuenca de la música electrònica i house. El festival arriba a la seva sisena edició, que congrega cada any 40.000 persones per veure punxar els DJ's més reconeguts del món. "La sisena edició del BBF sorprendrà amb un cartell replet d'estrelles que s'aniran revelant gradualment", ha assegurat l'organització en un comunicat. Guetta ha estat reconegut per diversos rànquings i revistes com el millor punxadiscos del món. Les entrades sortiran a la venda per al públic general aquest divendres 28 de desembre a les 10.00 hores.