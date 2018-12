El berguedà González-Costa obté un premi teatral amb una obra sobre el pessebre

Muntar el pessebre pot ser tant rutinari com engrescador, però una comesa tan nadalenca com és la de representar l'escena del naixement de Jesucrist pot esdevenir també un misteri. I, si no, que ho preguntin a la nena protagonista de l'obra Una caca de pessebre, amb la qual el berguedà Xavier González-Costa (1967) ha guanyat el Premi de Teatre Infantil Xaro Vidal. Un guardó concedit per l'Ajuntament de Carcaixent (País Valencià) i dotat amb 3.000 euros i la publicació del text en la col·lecció Micalet Teatre del segell editorial Bromera.

«Tot i anunciar-la com la primera obra de teatre infantil no apta –i subratllo aquesta expressió– per a tots els públics, en realitat, Una caca de pessebre és un text per a adults disfressat d'espectacle infantil», explica l'autor berguedà: «I no dic que no sigui apta per als nens, sinó per a la gent gran com els catòlics amb la pell molt fina i els monàrquics sensibles. A aquests, potser hi haurà alguna cosa que els patinarà». No obstant això, però, González-Costa adverteix que «faig broma amb els nostres costums, però no em ric malintencionadament de ningú».

L'any 2011, González-Costa va guanyar el Premi Guillem d'Efak de textos de teatre infantil i juvenil de les Balears, amb l'obra La Caputxeta que escombrava l'escaleta, que la companyia berguedana La Farsa va portar a l'escenari. «Parlant amb ells», recorda l'autor, «va sorgir el comentari de fer un obra de teatre nadalenc que tingués el mateix aire que la Caputxeta».

Sense cap compromís, el dramaturg berguedà es va posar a escriure «i el text se'm va escapar de les mans», creant una obra «trencadora i estripada». Una peça de quatre personatges feta com «un divertimento» i en el qual el caganer i «el seu producte» són protagonistes «per omissió».

A l'obra, «una nena molt mal educada i impertinent es decideix a fer el pessebre perquè s'acosta Nadal... però, dins la capsa on el guarda, l'espera una sorpresa ben desagradable», explica l'autor. I afegeix: «Això crea un misteri que hauran de resoldre les mateixes figuretes, amb l'ajuda de tot el públic i d'algun personatge inesperat que pot fer trontollar tots els principis». Cercant la rialla del públic, « Una caca de pessebre és una obra de teatre farcida de malentesos divertits i diàlegs hilarants, pensada i posada en escena perquè els petits s'ho passin pipa i també s'hi parteixin de riure els més grans».

En aquest sentit, Xavier Gonzàlez-Costa admet que, a l'hora d'escriure, va pensar no tan sols en la canalla sinó també en els adults que els acompanyen a les funcions. «Com a pare, jo he estat consumidor de teatre infantil i, quan n'escric, no penso només en els infants, sinó en tots els perfils d'espectador que formen part del públic». Segons l'autor, «l'obra demana molta interacció amb la platea per resoldre el misteri que surt de dins la capsa».



Sense ofendre

« Una caca de pessebre fa broma amb les nostres tradicions, no se'n burla, i només podria arribar a incomodar aquells que tenen la pell més fina», assegura González-Costa: «Ni la meva intenció ni la vocació de l'obra són d'ofendre ningú».

Amb aquesta voluntat de transcendir l'humor blanc de les obres clàssiques de temàtica nadalenca, el berguedà ha dotat el text «de missatges que els adults entendran, amb ganes de fer broma, de ser picant i irreverent, però que no són accessibles als nens. Aquests es quedaran en l'actuació dels personatges, que són uns autèntics pallassos».

González-Costa reconeix que «el premi em fa molt feliç, ja que a més del que suposa com a reconeixement, espero que pugui servir de trampolí per al que és l'aspiració de qualsevol autor de teatre, que és veure l'obra posada en escena». L'autor berguedà descarta posar-se al capdavant de cap projecte per fer viable el desig de veure Una caca de pessebre a l'escenari. Per això, confia que, un cop el llibre amb el text surti publicat abans de Sant Jordi, surti alguna companyia que vulgui entomar el repte de produir-la.

Si fos així, «el grup que entomés el repte hauria de decidir si pensa la posada en escena per al públic infantil o per a l'adult. Desconec si aquesta indefinició pot jugar a favor o en contra de l'obra», apunta: «Potser serà un ganxo o potser serà un fre».