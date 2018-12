«Carrie» prorroga funcions al Gaudí fins a finals de gener

El Teatre Gaudí de Barcelona prorroga fins al 27 de gener les funcions del musical 'Carrie', en les quals hi pren part el manresà Lluís Barrera en el paper de Mr. Stephens. El muntatge es pot veure de dijous a dissabte, a les 21 h (el 17 de gener no hi ha sessió), i els diumenges, a les 19 h. L'espectacle té una durada de 120 minuts.

'Carrie' està basat en la novel·la de Stephen King, una de les més aclamades i venudes de l'autor. Sota la direcció de Ferran Guiu, l'obra explica la història de Carrie White, una nena que és marginada pels companys de l'institut i viu massa sobreprotegida per la seva mare, fanàtica religiosa. L'altra cara de la moneda d'aquesta feixuga realitat és que Carrie té uns poders telequinètics: en el moment en el que, en el ball de graduació, li faran la vida impossible més que mai, ella acabarà duent el terror al petit poble on viu.

El musical compost per Michael Gore (música), Dean Pitchford (lletres) i Lawrence D. Cohen (llibret) es veu ara a Barcelona -produït per Eleven O'Clock Prod.- després de triomfar a Nova York. L'equip artístic es completa amb Marc Gómez Domènech (adaptació), Xaro Campo (coreografia) i Joan Comaposada (direcció musical). En el paper de Carrie s'alternen Georgia Stewart i Raquel Jezequel.