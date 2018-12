Mor Moncho, el 'Rei del Bolero', als 78 anys

Ramon Calabuch Bastida (Barcelona, 1940), conegut popularment com Moncho, el 'Rei del Bolero', ha mort aquest divendres a l'Hospital de Mataró on estava ingressat des del passat 25 de desembre per una aturada càrdio-respiratòria, segons ha informat la família del cantant.

Moncho va convertir-se en un dels principals exponents del bolero al món, però més de sis dècades de carrera musical li van permetre cultivar altres gèneres. Com la rumba, música amb la qual va créixer al barri barceloní de Gràcia. El proper 14 de gener havia de fer la seva última aparició en un concert homenatge amb cantants com Serrat, Lolita i Rosario Flores, Estrella Morente, Pau Donés, Miguel Poveda o Diego el Cigala. L'organització estudia convertir-lo en un homenatge pòstum.