Adeu a Moncho, el rei català del bolero, que mor als 78 anys

El cantant de boleros català Ramon Calabuch Bastida, conegut com a Moncho, va morir ahir al matí a l'hospital de Mataró. El cantant, de 78 anys d'edat, hi era ingressat des de dimarts per una parada cardiorespiratòria. La seva mort es produeix pocs dies abans del concert d'homenatge que diversos artistes tenien previst oferir-li el proper 14 de gener a l'Auditori de Barcelona.

Moncho va néixer a Barcelona el 1940 i va tenir una llarga carrera en la qual va destacar com a cantant de boleros, encara que també va cultivar altres gèneres. Al llarg de la seva vida va actuar al costat de grans estrelles de la música com Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Diego el Cigala, Sergio Dalma i Antonio Carmona.

Fa un any, el cantant va anunciar que es retirava per una afecció a les cordes vocals i mesos després els seus companys de professió van anunciar la seva intenció d'organitzar un concert de comiat en el qual Moncho tenia previst pujar a l'escenari a l'última cançó. Nascut al si d'una família gitana del barri de Gràcia, Moncho va començar a actuar en festes majors quan només tenia 14 anys d'edat.

Malgrat que va aprendre a cantar a ritme de rumba catalana amb artistes com Antonio González El Pescailla, Ramon Calabuch va preferir el bolero i un dels seus èxits més grans va ser el tema Llévatela, que va compondre per a ell Armando Manzanero.

Al llarg de la seva carrera va gravar 34 discos, tant en castellà com en català, i va treballar per a artistes com Mari Trini, Joan Baptista Humet, Pasión Vega, Sergio Dalma, Lolita, Mecano, Orquesta Mondragón, Los Amaya, Babel, Manzanita, Pedro Guerra i Camarón de la Isla. La capella ardent continuarà oberta avui al tanatori de Mataró perquè la gent es pugui acomiadar d'ell.