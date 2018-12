Sant Fruitós referma la vigència de l'obra del pintor Alfred Figueras

No era fàcil per a un europeu poder viure en un pis de la Kasbah d'Alger, però Alfred Figueras (1898-1980) va conèixer un noi àrab, en Malek, quan va arribar a la capital algeriana a final del 1925, fugint de la dictadura de Primo de Rivera, i va penetrar al cor d'una ciutat que el captivaria la resta de la seva vida. Dues dècades més tard, després de diverses anades i vingudes, l'artista de Sant Fruitós va evocar vivències i records en una sèrie de 20 aigua-forts que va titular Imatges d'Alger. Un treball que va merèixer elogis de grans figures de la intel·lectualitat francòfona com Camus, Gide, Duffy i Cocteau. Les cartes que van enviar al pintor i un total de 52 quadres es poden contemplar a l'exposició que, amb motiu del 120è aniversari del seu naixement, ha muntat l'Ajuntament de Sant Fruitós en un local de la carretera de Vic.

«Hi ha crítics que diuen que Figueras era com el Guadiana: apareixia i desapareixia», afirma Assumpta Sala (1949), filla de la localitat bagenca i experta en la carrera del seu conciutadà. «Hi ha molta obra seva en parador desconegut, quadres que coneixem a través de fotografies de museus i biblioteques publicades en diaris i revistes però que no sabem on són», apunta: «per això, es fa difícil dir una xifra, però potser hi ha registrades mig miler de peces».

Després de la que es va dur a terme el 1993 al Palau Moja de Barcelona, la que hi ha ara vigent a Sant Fruitós és la retrospectiva més rellevant que s'ha realitzat sobre l'obra d'Alfred Figueras. Un pintor que es pot conèixer bé al Museu Comarcal de Manresa però que és absent en la resta de centres del país. Tot i que en la mostra hi ha quadres procedents del Museu Nacional d'Art de Catalunya i del Museu de Montserrat, el seu treball és car de veure. I, de fet, la majoria del mig centenar d'obres que s'exhibeixen a Sant Fruitós pertanyen a col·leccionistes particulars i a la família de l'artista.



Amistats il·lustres

En una de les vitrines que exposen documents de la trajectòria d'Alfred Figueras s'ensenyen els plànols de la casa que va fer construir al Bosquet de Sant Fruitós. «No em tenim la certesa absoluta, però creiem que els va fer Le Corbusier», explica Sala mentre contempla el desplegable: «és un model totalment racionalista», esgrimeix la comissària per sustentar la sospita. I afegeix que «de fora, ja no en queda res, però encara en queda l'estructura interior».

El lligam entre ambdues personalitats és de la mateixa naturalesa que el vincle que Figueras va mantenir amb altres personalitats de la cultura francesa, com les abans esmentades. Alger era colònia i el fruitosenc, un activista amb moltes ganes d'aprendre i de fomentar el contacte entre creadors.

«Figueras va ser un noucentista de segona generació, la del 17, i sobretot va sentir sempre passió per Cézanne», indica la comissària: «no va sentir mai la temptació de l'abstracció. En una entrevista, va dir una vegada que quan va irrompre l'informalisme abstracte, ell sentia que la seva pintura no estava de moda. I això que tenia amistat amb artistes com Tàpies i Ràfols-Casamada».

Malgrat que sempre va gaudir de bona consideració entre els experts, en aquell moment de la seva carrera va patir el fet que «els referents de la crítica, com Cirici i Pellicer, només parlaven de la pintura nova». Segons Sala, «Figueras va estar ben tractat, però era un pintor d'absències, perquè anava marxant i tornant a Catalunya, i quan no hi ets, la gent t'oblida. Els que més exposaven aquí són els que han estat més recordats».

Al marge de dos dibuixos amb llapis de la seva època d'estudiant, fets el 24 d'abril del 2018, dos papers de petites dimensions, la peça més antiga de la mostra és l'oli Estudi de desnú, que data del 1921. A partir d'aquí, l'exposició fa un recorregut cronològic per les diverses etapes de la trajectòria d'un pintor que «mai va voler tenir un marxant», es va moure sovint entre Sant Fruitós, Eivissa i Alger i, al final de la seva vida, va esdevenir un artista de la Sala Parés de Barcelona. A la dècada dels 70, hi va realitzar fins a tres exposicions individuals.

Alger el va fascinar però Sant Fruitós sempre va ser casa seva. En són testimoni quadres com Berenar a Sant Fruitós (1949) i Sant Fruitós de Bages (1940), aquest darrer un paisatge del qual és propietari el consistori. «Figueras va fer molt per fomentar la cultura al poble», anota Sala: «era un activista, va fundar els concursos de pintura ràpida i sempre va estar disposat a ajudar la gent jove». Amb el poble ple de cartells penjats que recorden els actes del 120è aniversari, «si a hores d'ara ningú no coneix Figueras, és que no li interessa gens el tema».