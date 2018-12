sota l'ombra allargada de la vella mary poppins

el regreso de mary poppins

? Estats Units, 2018. Musical. 131 min. Direcció: Rob Marshall. Guió: David Magee, basat en el llibre de P. L. Travers. Intèrprets: Emily Blunt (Mary Poppins), Lin-Manuel Miranda (Jack), Ben Whishaw (Michael Banks), Emily Mortimer (Jane Banks), Julie Walters (Ellen), Pixie Davies (Annabel Banks), Nathanael Saleh (John Banks) i Joel Dawson (Georgie Banks). Pantalles: Bages Centre (Manresa), Avinguda (Puigcerdà), Guiu (la Seu), Mont-Àgora (Montbui) i Yelmo (Abrera).

Els mítics estudis Disney estan lliurats a la titànica empresa de revisar un munt dels seus clàssics. Abans que arribin les noves versions de Dumbo i El Rei Lleó, és el moment de rebre una de les actualitzacions d'una de les grans icones de la influent productora. Mary Poppins (1964) s'erigeix en un fenomen que ha meravellat generacions. Era un risc gairebé suïcida plantejar-se una altra aproximació cinematogràfica a un personatge carismàtic que, cinc dècades més tard, segueix volant molt amunt.

El regreso de Mary Poppins es presenta oficialment com una seqüela del títol famós, amb el retorn de la singular institutriu a la llar de la família Banks, però el seu enfocament encaixa millor amb un remake. El seu director, Rob Marshall, ja havia demostrat abans la seva competència en el gènere musical: recordem films com Chicago, Nina i Into the Woods. Però aquest nou desafiament tenia el llistó massa amunt. La pel·lícula juga indissimuladament amb la nostra nostàlgia (fins i tot apareix Dick van Dyke), però l'aura de la vella Mary Poppins és massa poderosa. La posada en escena, amarada d'un exquisit classicisme, és irreprotxable, però no hi ha ni un rastre de brillantor, ni de magnetisme, en un relat que malda contínuament per evocar una màgia que transforma la realitat més dura en un somni. El regreso de Mary Poppins no és un musical gens desdenyable, però fracassa, sense aportar una veritable personalitat creativa, en el seu intent (estèril) de voler ressuscitar un univers encisador.

D'altra banda, el repartiment no decep: la magnífica Emily Blunt està a l'alçada, i al seu costat hi trobem en plena forma a Lin-Manuel Miranda, un dels darrers cracs del musical americà (com a dramaturg i intèrpret).