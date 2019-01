Els fotògrafs Berenice Abbot i Richard Learoyd i la pintura amb pastel protagonitzen les exposicions del 2019 a la Fundació Mapfre a Barcelona

Encara hi ha temps fins al 13 de gener per veure l'excel·lent mostra 'Picasso-Picabia. La pintura en qüestió', que acull la Fundació Mapfre de Barcelona en la seva seu de la Casa Garriga Nogués. Així mateix, l'entitat, però, ja ha avançat quines seran les exposicions que acollirà durant el 2019.

El proper 20 de febrer, la Mapfre obrirà portes a la fotografia de Berenice Abbot, a qui presenta com «una de les fotògrafes que, de forma més primerenca i eficaç, va retratar les transformacions de Nova York durant les dècades centrals del segle XX, el període en que la ciutat es converteix en la icona d'una nova manera d'entendre l'arquitectura urbana i en l'epítom de la societat moderna». Abbot és deutora del treball en el camp de la fotografia documental d'Eugène Atget.

La següent proposta s'inaugurarà el 5 de juny: una exposició sobre Richard Learoyd, un fotògraf contemporani «marcat per una obra profundament personal que dialoga tant amb la pintura com amb l'origen de la fotografia». Del britànic en destaca també el fet que fa retrats a partir d'impressions positives directes realitzades a la pròpia càmera. Sense negatius, no hi ha duplicats en un sistema inventat per ell mateix. En la mostra es podran veure 52 obres, i una selecció d'instantànies fetes arreu de l'estat espanyol per encàrrec de la mateixa Fundació Mapfre.

Després de les dues exhibicions fotogràfiques, i com és norma des de l'apertura de la fundació a la capital catalana l'any 2015, arribarà una nova exposició de pintura. En aquesta ocasió, la proposta és 'El pastel: el ressorgiment d'un art', que es podrà veure a partir del 4 d'octubre. A través de figures com Mary Cassatt, Berthe Morisot, Eugène Boudin, Edgar Degas, Édouard Manet, Odilon Redon i Joan Miró, entre d'altres, la mostra s'endinsarà en una tècnica que va renéixer a mitjans del segle XIX. La tesi de l'exposició és que el pastel va ser reivindicat com un art major.

