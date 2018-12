Manresa té el rècord de discos venuts del Quartet Mèlt

? Al Kursaal va ser on el Quartet Mèlt va estrenar la gira del seu primer disc, Maletes (RGB, 2016). Ahir, hi tancaven la gira del segon treball, X arrampim! (RGB, 2017). A Manresa sempre han estat molt ben rebuts i han exhaurit entrades. Ahir no va ser una excepció. El quartet no podia amagar l'emoció de tornar a trepitjar l'escenari de la Sala Gran. Però aquí no s'acaba aquest idil·li especial amb la capital del Bages. El grup va explicar que «Manresa té el privilegi de ser el lloc on el Quartet Mèlt ha venut més discos a la història».