Miniatura sentimental modesta però solvent

sobre ruedas

? França, 2018. Comèdia romàntica. 109 minuts. Direcció i guió: Franck Dubosc. Intèrprets: Franck Dubosc (Jocelyn), Alexandra Lamy (Florence), Elsa Zylberstein (Marie), Gérard Darmon (Max), Caroline Anglade (Julie), Laurent Bateau (Lucien). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Guiu (La Seu).



L'èxit descomunal de Bienvenidos al norte i el boom d' Intocable han propiciat que en l'última dècada les sales comercials de l'estat espanyol acullin generosament la comèdia popular francesa, un tipus de cinema que abans tenia dificultats per entrar en el nostre circuit d'exhibició. Sobre ruedas representa la darrera mostra d'aquest corrent. El seu protagonista, Jocelyn, és un empresari amb una personalitat misògina que creu que qualsevol mitjà és lícit per tal d'assolir el seu objectiu. Però aquest home superb i antipàtic serà víctima de la seva pròpia trampa quan simuli anar en cadira de rodes i resti captivat per una dona discapacitada. La pel·lícula recorda irremeiablement l'esmentada (i coneguda) Intocable. I així, Sobre ruedas es permet alguna broma enginyosa (i algun apunt políticament incor-recte) sobre el món de la diversitat funcional. No obstant això, les seves intencions són nítides i s'emmarquen dins dels patrons clàssics de la comèdia romàntica, en què l'amor (i una muller) és capaç de sublimar-ho tot, fins i tot una persona tan estúpida com Jocelyn.

No espereu grans sorpreses en el desenvolupament d'una redempció amorosa, mil vegades vista a la pantalla gran, però el seu autor, Frank Dubosc (també guionista i protagonista de la funció), exhibeix l'encís suficient per arrossegar-nos sense gaires complicacions fins a una història que combina mesuradament emocions i humor. La bona química de la parella central possibilita que l' opera prima darrere la càmera de l'actor gal ens atrapi fàcilment, malgrat l'exhibició inevitable de llocs comuns. L'excel·lent (i adorable) Alexandra Lamy és, sens dubte, una de les grans cartes guanyadores d'una miniatura sentimental, tan modesta com solvent. Un entreteniment tan petit com segur, que ens assegura un grapat de rialles intel·ligents.