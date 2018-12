El Quartet Mèlt tanca gira al Kursaal amb un concert de nadales vibrant

L'escenari envoltat de petites espelmes donava caliu a una senzilla escenografia. Al centre, un penja-robes de peu. Tot estava a punt per al concert que tancaria la gira de Nadal Xarrampim! del Quartet Mèlt al Kursaal. Ahir a la tarda a la Sala Gran no hi cabia ni una agulla. Oriol Quintana, Ariadna Olivé, Eloi Fort i Magalí Sare van aparèixer a l'escenari amb abric, bufanda i barret per encetar la vetllada amb White Christmas. Ja a la segona peça, abrics fora, i vestimentes al més pur estil nadalenc, amb el vermell com a color predominant. Mentre cantaven I wish s'anaven movent a banda i banda de l'escenari. El grup va oferir un programa de nadales i ho va fer acompanyat d'una banda de quatre músics formada per Alejandro Esperanza (piano i teclats), Manel Fortià (baix i contrabaix), Darío Barroso (guitarres) i el solsoní Andreu Moreno (bateria). Una part del repertori va ser amb els músics, però no hi podia faltar un bloc a cappella, que és el format en què va començar la formació. Les nadales que es van poder escoltar estaven arranjades pel mestre Joan Albert Amargós. Uns arranjaments que es van fer amb motiu del concert que el quartet vocal va oferir fa dos anys a l'Auditori de Barcelona. Després d'aquell concert, vindria el disc Xarrampim! (RGB, 2017) i, tot seguit, la gira, que ahir finalitzava a Manresa. «Nosaltres ens sentim molt identificats amb les nadales perquè és el gènere amb el qual va néixer el Quartet Mèlt».

Després d'una versió de Santa nit amb un aire jazzístic, la banda va abandonar l'escenari i van quedar el quatre cantants sols, un altre cop amb els abrics i posant un barret al terra, recordant els orígens del grup, quan cantaven nadales al carrer. Era el torn d'un recull de cançons tradicionals catalanes. En un moment d'aquest bloc el Quartet Mèlt va demanar un voluntari del públic. L'escollida va ser una nena que va pujar a l'escenari per acompanyar-los a El Rabadà. En aquesta part també hi va tenir cabuda el poema Nadal de Joan Salvat-Papasseit amb música de Manuel Oltra, «aquesta la dediquem a totes aquelles famílies que no poden permetre's un Nadal tan luxós com el que estem acostumats en aquest món tan comercial».

Reapareix la banda i canvi total de registre per interpretar Fix you de Coldplay. Però un dels moments més ovacionats se'l va endur la versió de La gallineta de Lluís Llach. La formació vocal es va acomiadar amb un encomanadís All I want for Christmas is you, però encara hi va haver temps per a uns bisos i una selfie final amb tot el públic. El 10 de gener el Quartet Mèlt estrenarà un nou espectacle al Molino de Barcelona, on repassaran els últims cent anys de la història de Catalunya a través de les seves cançons.