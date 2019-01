El 2019 arriba carregat de cultura

La nova de Tarantino, el punt final de la saga de Karl Ove Knausgard, el retorn del Doctor Music Festival a Escalarre i una obra de teatre que dura -compte!- vint-i-quatre hores i per a la qual ja no hi havia entrades poca estona després que el Lliure les posés a la venda fa mesos. Tot això i més és el que es desplega en aquestes dues pàgines, una selecció -sempre subjectiva i capriciosa però entenimentada i suggestiva- de les moltes propostes que ens ha de portar el 2019. 6 llistes de 9 suggeriments cadascuna per alimentar l'esperit i els sentits durant els propers mesos.

El periodista Pep Corral, responsable de la secció de còmics d'aquest diari, ens fa nou recomanacions del gènere, i ens posa sobre la pista de cinc discos, un festival i tres concerts. El dramaturg Esteve Soler ha bussejat en les programacions teatrals del país i apunta 9 obres que cal no perdre's, així com 9 pel·lícules que marcaran la temporada a les sales cinematogràfiques. Per la seva part, Toni Mata i Riu, periodista de Cultures de Regió7, rastreja en l'extens univers literari i tria nou novetats editorials del proper trimestre. I fa el mateix amb les exposicions que es podran veure a Barcelona durant l'any que comença.