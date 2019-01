La capitalitat deixa pòsit a Manresa amb dansa i circ i la Festa del Riu

La Festa del Riu va demostrar la capacitat del parc del Cardener per convertir-se en un espai d´oci per als manresans

Fa un any, en aquest mateix espai es parlava de l'allau de propostes que havien de donar caliu a la Manresa escollida com a Capital Cultural Catalana. A mesura que avançava l'any, quedava clar que no tot tindria continuïtat. I així ho va certificar la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Anna Crespo, en conversa amb Regió7 fa un parell de setmanes.

Però sí que hi ha iniciatives que se salvaran i es tornaran a celebrar: el festival de dansa Batecs, el Festivalet de circ i la Festa del Riu. Crespo explicava que «el Batecs va reunir la professió amb un objectiu comú i es va pensar com a molt més que una exhibició a Sant Domènec». Sobre el circ, va afegir que l'associació La Crica només «necessitava una oportunitat a l'aparador». Finalment, de la Festa del Riu, Crespo va assegurar que «va permetre redescobrir a molts manresans el parc del Cardener com a espai de lleure i com a escenari musical. És un actiu, un parc de l'Agulla 2».