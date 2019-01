Joan Esculies presentarà la biografia d'Ernest Lluch a Manresa l'11 de gener

El periodista i historiador manresà Joan Esculies presentarà el llibre 'Ernest Lluch. Biografia d'un intel·lectual agitador', el proper divendres 11 de gener (19 h) a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa. La trobada amb el públic es va haver d'ajornar el passat 21 de desembre davant la previsió de talls en les carreteres catalanes amb motiu del primer aniversari de les eleccions del 2017.

La presentació està organitzada per Llibres Parcir, el PSC de Manresa i l'editorial RBA, que el passat mes de novembre va guardonar Esculies amb el Premi Gaziel de Biografies i Memòries per l'exhaustiu retrat de la vida i la trajectòria política de Lluch, assassinat per ETA l'any 2000. El manresà va recollir la distinció en una trobada que va tenir lloc a l'Auditori RBA de Barcelona davant de més de mig miler de persones, entre les quals personalitats polítiques com Jordi Pujol, Xavier Trias, Miquel Iceta i Santi Vila, entre d'altres.

L'acte de Manresa, d'entrada lliure, estarà conduït per Felip González, president del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. En el llibre, Esculies proposa una biografia de Lluch a partir de les relacions que l'ex-ministre socialista va mantenir amb diversos indrets de la geografia estatal, com Barcelona, València i el País Basc. Per a l'elaboració del text, el manresà va parlar amb una seixantena de persones que van compartir experiències vitals i professionals amb Ernest Lluch.