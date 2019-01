Mor el compositor Joan Guinjoan als 87 anys

El compositor Joan Guinjoan ha mort aquest dimarts als 87 anys. L'artista de Riudoms (Baix Camp) ha estat un dels majors referents de al música contemporània a Catalunya. Es va formar al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i a l'École Normale de Musique de París.

El seu catàleg consta de més de cent partitures i al llarg de la seva trajectòria va dirigir prestigioses orquestres arreu del món. Guinjoan va rebre nombrosos premis de composició com el Reina Sofía; els Premis Nacionals de Música, tant de la Generalitat de Catalunya com del Ministeri de Cultura, o el Ciutat de Barcelona. També va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts i fou nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.



Riudoms decreta dos dies de dol oficial



L'Ajuntament de Riudoms ha decretat dos dies de dol oficial per la defunció del compositor Joan Guinjoan, mort dimarts als 87 anys. El consistori ha col·locat les banderes a mig pal i estudia la celebració d'un acte de reconeixement, encara sense data, per recordar el fill il·lustre del municipi. En un comunicat, l'Ajuntament expressa el seu condol a familiars, amics i veïns de Riudoms per la seva pèrdua. Nascut el 1931, Guinjoan era el riudomenc "més internacional", tot i que residia habitualment a Barcelona. Els orígens riudomencs han estat sempre molt presents a la seva obra i sempre va mantenir viu el lligam amb el poble.

L'Institut d'Educació Secundària de Riudoms porta el seu nom: Institut Joan Guinjoan Gispert. Guinjoan sempre va assistir a l'acte de lliurament d'orles de l'institut, excepte l'any passat que per raons de salut no va poder ser-hi present.

