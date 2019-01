Mor l'actor i doblador Josep Maria Ullod, la veu durant anys de Perry Mason

L'actor i doblador Josep Maria Ullod (1944-2019) ha mort als 74 anys, segons ha confirmat l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. La seva veu s'associa, especialment, a Raymond Burr, protagonista de sèries com 'Perry Mason' o 'Ironside', però també va doblar al català personatges com Brian Dennehy, l'actor que interpretava el xèrif Teasle a la cinta 'Acorralado', Gene Hackman, Paul Sorvino o Philip Bosco. Com a actor, va aparèixer en sèries com 'Sitges' o 'Estació d'enllaç. També va dirigir el doblatge de sèries com 'Veïns' o 'Dancing Days'. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dijous al Tanatori de Badalona.