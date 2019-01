pur cinema crispetaire

aquaman

? Estats Units, 2018. Acció, aventures. 144 minuts. Direcció: James Wan. Guió: Will Beall i David Leslie Johnson-McGoldrick. Personatges creats per Paul Norris. Intèrprets: Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Patrick Wilson (King Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

Marvel i DC Comics segueixen lliurant una competició aferrissada en el Hollywood del segle XXI, que ha convertit el cinema de superherois en un dels seus filons més explotats. DC Comics va fracassar estrepitosament amb la insofrible Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, però es va recuperar amb l'esplèndida Wonder Woman. La seva nova proposta, Aquaman, no posseeix el to estimulant de la segona, però, sortosament, també està molt lluny de la mediocritat de la primera. Aquest còmic fou creat per l'escriptor Mort Weisinger i el dibuixant Paul Norris i va aparèixer per primera vegada el 1941 a More Fun Comics. La seva fama reviscolà en els noranta i ara protagonitza un llargmetratge que explora la dualitat d'Arthur Curry, dividit entre dos mons, la Terra i Atlantis. Un superheroi mestís que haurà de decidir si vol ser el rei d'un univers submarí.

La premissa argumental ens podria apuntar enganyosament que estem davant d'una altra epopeia fantàstica amarada d'un esperit introspectiu i ombrívol. Però Aquaman es desmarca d'aquest vessant seriós i reflexiu, que impulsà obres tan memorables com El caballero oscuro, i s'apunta a la dinàmica desimbolta, molt potenciada últimament per la competència (Marvel).

El film és lleuger i vertiginós, i el guió, summament ortopèdic, resulta sublimat parcialment per una realització potent que assoleix en les seves virtuoses seqüències d'acció la magnificència visual desitjable en una superproducció de les seves característiques. Es nota a la càmera la mà juganera i desacomplexada de James Wan, un dels directors i productors més hipercactius de Hollywood (va crear franquícies terrorífiques tan reeixides com Saw i Insidious). El seu Aquaman no passarà a la història, però s'alça com una mostra òptima i químicament pura de cinema crispetaire. Un divertiment, compacte i sense sorpreses, que ofereix exactament el que promet.