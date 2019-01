«Emociona't...» ja s'ha representat a Lledoners

La coral Divertimento de Lledoners participa en Emociona't... és un conte de Nadal (a la foto, un assaig al Conservatori), però només 3 o 4 interns podran ser a la representació d'avui (estan exclosos de permisos els preventius i els qui no han complert una quarta part de la pena i, a més, cal demostrar bona conducta). Per això es va decidir fer-ne una funció al centre penitenciari, divendres passat, «que va agradar molt, perquè a part de cantar hi ha una història molt bonica», explica Eli Ruz, directora de la coral. No és habitual, però van poder accedir a la presó per participar en el muntatge 59 persones. El pres polític Jordi Turull, que forma part de la coral i havia assajat l'espectacle, no va poder participar en la funció perquè tenia visita dels seus advocats, però va treure el cap per veure els primers 10 minuts.