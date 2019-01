Esculies presentarà la biografia d'Ernest Lluch a Manresa el proper 11 de gener

El periodista i historiador manresà Joan Esculies presentarà el llibre Ernest Lluch. Biografia d'un intel·lectual agitador el divendres 11 de gener (19 h) a la sala d'actes del Casino de Manresa. La trobada està organitzada per Llibres Parcir, el PSC de Manresa i l'editorial RBA, que el mes de novembre passat va guardonar Esculies amb el premi Gaziel de biografies i memòries per l'exhaustiu retrat de la vida i la trajectòria política de Lluch, assassinat per ETA l'any 2000. L'acte de Manresa, d'entrada lliure, estarà conduït per Felip González, president del grup municipal del PSC.