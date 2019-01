«Fem un espectacle que dona veu a col·lectius allunyats de l'art fent equip amb entitats culturals consolidades»

Rosa M. Ortega és el nexe d'unió que donarà a llum l'espectacle col·lectiu de ciutat Emociona't... és un conte de Nadal, que es podrà veure avui (20 h) al teatre Conservatori de Manresa. Professora de música a l'institut Guillem Catà, és la directora de gairebé totes les corals, amb cantants d'edats i procedències diverses, que participen en el muntatge, que reivindica l'accés de tothom a la cultura. Posa en contacte la Coral Infantil Escodines, el Cor Obert del Centre de Normalització Lingüística, el Cor FUB+Gran, la coral Divertimento de la presó de Lledoners, la coral Joc de Veus d'Ampans, el grup Barretina de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, el grup dels tallers de teatre dels Carlins, quatre solistes de l'Orfeó Manresà i un quintet de músics professionals integrat per Marc Pusó (teclats), Albert Bacardit (guitarra), Oriol González (baix), Xavier Miranda (bateria) i Xavier Mas (clarinet). En total, més d'un centenar de persones pujaran a l'escenari per escenificar un muntatge amb guió de Joan Barbé i que té Àngels Tor-rens a la direcció teatral.



Quin és

l'objectiu d'aquest espectacle nadalenc?

Volem donar veu a col·lectius allunyats del món de la música, la dansa, la poesia, el teatre... L'art contribueix al benestar emocional, i si es treballa en col·lectiu es fa equip per un objectiu comú. I és una excusa per connectar gent amb risc d'exclusió social amb entitats que fa anys que treballen per la cultura a la ciutat, com l'Esbart Manresà amb la dansa i Els Carlins amb el teatre. Es tracta de fer xarxa per assolir la cohesió social.

Què aporta l'art a la cohesió social?

Jo sempre dic que la música arriba al cor i s'hi queda. És una manera d'arribar que no es pot explicar, que s'ha de sentir. Hi ha solidaritat i respecte per l'altre, valors que cal subratllar en temps de populisme barat. I si es treballa en un projecte comú, es posa noms i cognoms a les persones, com l'Abdul que fa 14 anys que és a Manresa, encara no té papers i no troba qui li llogui un pis perquè és negre. Es tracta de trencar prejudicis, i saludar-lo pel carrer, que se senti un manresà més. Posa la pell de gallina que, després d'un concert per Sant Jordi, la Mari Cielo, de Colòmbia, et digui que s'ha sentit com al seu país per primer cop.

D'on va sorgir la iniciativa de posar en marxa l'espectacle?

Soc professora de música a l'institut Guillem Catà, de màxima complexitat, amb alumnes d'arreu del món. I vaig veure que, amb la música, es podia construir un relat comú, perquè fins i tot un acabat d'arribar pot acompanyar amb una pandereta. I va sorgir la idea del Nadal al Catà, que crea complicitats. D'això ja fa set anys, i el 2015 va ser l'any de la meva vida, quan vaig escampar aquesta idea més enllà de l'institut, vaig fer arribar la música a la ciutat amb la coral de les Escodines, amb infants de sectors vulnerables, i el Cor Obert, amb novinguts.

Ha trobat suport a la seva iniciativa?

Vull destacar el suport de l'Ajuntament de Manresa, especialment de la regidora de Cultura, Anna Crespo, que fins i tot em va demanar què necessitava per tirar endavant. I jo li vaig fer la proposta de l'espectacle, que ja vam fer l'any passat, tot i que aquest cop estrenem nou text, de Joan Barbé, que és un altre entusiasta de la cultura per a tothom. I també vull dir que totes les entitats i institucions, dels Carlins a Lledoners, passant per la FUB i tots els altres, de seguida s'han involucrat en el projecte, que fa anar la cultura més enllà per fer ciutadania.

Què es veurà a l'espectacle?

Hi haurà dansa i teatre, però destaquen les nadales d'aquí i de fora, com El Rabadà i El Tamborilero, passant per All I want for Christmas is You, en català. Reivindiquem la participació de tots en la cultura, tinguin les habilitats que tiguin i vinguin d'on vinguin, però hi posem rigor professional, fent-ho el millor que podem. I quan baixa el teló es viuen moments emocionants, com el Llucifer i el Satanàs dels Carlins abraçats amb els infants de les Escodines.