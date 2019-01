Sallent converteix la Fàbrica Vella en un pol cultural amb 20 espectacles de gener a juny

Sallent vol treure el màxim rendiment a l'Espai Cultural de la Fàbrica Vella i la setmana vinent donarà inici a la segona temporada de programació estable d'arts escèniques i música amb l'estrena de la gira de l'obra de teatre Lapònia. Fins al proper mes de juny, el calendari preveu 20 propostes, a les quals s'hi ha de sumar el fet que la localitat llobregatenca serà una de les tres seus del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, conegut com a Clam, juntament amb Navarcles –on va néixer la iniciativa– i Manresa.

La temporada s'iniciarà amb una estrena teatral. Cristina Clemente i Marc Angelet, dos dels dramaturgs més rellevants de l'escena catalana, estrenaran el seu darrer treball, Lapònia, diumenge de la setmana vinent a Sallent, tres dies abans de començar una estada al Club Capitol de Barcelona. La peça, que tracta sobre els valors tradicionals i les relacions familiars, té el conegut actor Roger Coma en el repartiment, juntament amb Meritxell Huertas, Meritxell Calvo i Manel Sans.

L'altre gran nom que ofereix la nova temporada és el de l'actor i presentador Quim Masferrer, conegut en els darrers anys pel programa El Foraster, de TV3. El 29 de març protagonitzarà a La Fàbrica Vella l'espectacle Bona gent, on interactua amb el públic talment com ho fa quan visita pobles petits de Catalunya.

En el capítol teatral, també destaca l'obra Només una vegada, que posa sobre l'escenari la problemàtica de l'assetjament i els maltractaments a les dones. Escrita i dirigida per Marta Buchaca, té tres actors de renom com Anna Alarcón, Maria Pau Pigem i Bernat Quintana. Els altres dos espectacles teatrals del semestre seran La iaia, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, i Mi vecindario, dins els actes del Dia Internacional de la Dona.

La música és un altre dels plats forts de la programació. Dins del cicle Dijous Divins, el 17 d'aquest mes de gener es podrà escoltar el duet bagenc format per la cantant Elisabet Soler i el pianista David Martell: el concert Cançons des del mirall proposarà un recorregut per temes d'autors com Llach, Serrat, Bonet, The Beatles i Queen, entre d'altres, que formen part de la memòria col·lectiva.

També destaca l'espectacle Big Drums, de la Camut Band, i el Va de tecles, que posarà nou teclats a la Fàbrica Vella. Aquesta darrera proposta vol donar visibilitat a un instrument del qual difícilment se'n veuen dos intèrprets en un mateix moment sobre l'escenari. Amb l'Orquestra de Cambra del Moianès d'acompanyament, fins a 62 pianistes de 5 a 15 anys de diferents escoles de música de la Catalunya Central s'aniran turnant al davant dels teclats.

El segell local també el posaran quatre membres de l'Esbart Vila de Sallent (a l'espectacle (Nos)altres); Roger Andorrà i Núria Hontecillas al muntatge La resclosa; i la representació biennal Embotits, que representa una llegenda del poble de Sallent.