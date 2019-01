Lluís Arguijo rep un homenatge per la seva fructífera trajectòria

Al final de l'espectacle es va fer un reconeixement a Lluís Arguijo. Rosa M. Ortega va tenir unes paraules d'agraïment per qui durant dinou anys va estar al capdavant de la direcció de l'Orfeó Manresà, per la feina feta i perquè «sense tu ara no seriem aquí». Visiblement emocionat, Arguijo va rebre un record signat per un col·lectiu ben especial: «Manresans agraïts d'haver-te conegut». La inscripció d'agraïment també era prou reveladora: «Nosaltres no en sabem gaire, però tu ens vas animar a perdre la por de fer música».