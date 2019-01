«El meu primer Nadal al Kursaal» fa el rècord amb 1.414 espectadors

Una filera de nens i nenes guarnits amb unes diademes de banyetes de rens mouen el cap de banda a banda seguint el ritme de la cançó que canten el Jan i la Júlia, els protagonistes de l'espectacle El meu primer Nadal al Kursaal. És el moment que aprofiten els pares i mares per treure el mòbil i retratar-los. Els més petits s'ho passen d'allò més bé simulant que estiren el trineu del Pare Noel, que no és altra cosa que un balancí al qual han assegut un pare disfressat (que ha assumit el paper amb resignada abnegació). I els adults estan encantats de veure com els infants evolucionen a l'escenari.

L'espectacle nadalenc del teatre Kursaal es va estrenar el desembre del 2012 amb sis funcions a la Sala Petita i enguany se n'han fet onze, com en l'anterior. Però la diferència és que l'oferta ja s'ha posat a la venda d'entrada i que totes les sessions han quedat exhaurides (ja n'hi havia set de plenes a vessar abans de començar). El resultat és que s'ha assolit el rècord d'espectadors, amb 1.414. En les seves set temporades, 7.433 persones, petites i grans, han vist El meu primer Nadal al Kursaal.

Cristina Gonzàlez Alsina, responsable del Servei Educatiu del Kursaal i autora del guió de l'obra, no amaga la seva satifacció pel fet que assistir a les funcions d' El meu primer Nadal al Kursaal s'hagi convertit «en una tradició nadalenca. N'hi ha que repeteixen diversos anys, perquè els infants ho viuen diferent depenent de l'edat. I la veritat és que funciona molt bé. Primer perquè el tema nadalenc és atractiu, i segon pel fet que sigui participatiu». Els infants ajuden a guarnir l'arbre, tenen panderetes i picarols per acompanyar les nadales i, al final, se'ls reparteixen bastons, fan cagar el tió... i obtenen llaminadures.

L'espectacle, dirigit per Sílvia Sanfeliu, també es beneficia del carisma dels protagonistes, interpretats per Albert Ruiz (Jan) i Sílvia Blavia (Júlia). La noia és la responsable, mentre que el noi és trapella, en el paper dels dos clowns. I un altre al·licient és la música que toquen en directe David Sisó (piano), Alexis Cabrillana (baix) i Ernest Larroya (bateria). Un dels pocs canvis que s'han atrevit a fer en el muntatge és quan els músics introdueixen la seva pròpia nadala: Aquí és Nadal i estic content!, de la Pegatina.