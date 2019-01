El Nadal pren forma de música i solidaritat en l'«Emociona't» al Conservatori manresà

Què passaria si un bon dia no hi hagués Nadal?» Llançant aquesta pregunta a l'aire començava dijous al vespre l'espectacle col·lectiu Emociona't, que utilitza el llenguatge que més ràpid connecta amb les emocions: la música. Més d'un centenar de persones van pujar a l'escenari del teatre Conservatori per donar vida a aquest muntatge nadalenc: la Coral Infantil Escodines, el Cor Obert del Centre de Normalització Lingüística, el Cor FUB+Gran, la coral Divertimento de la presó? de Lledoners, la coral Joc de Veus d'Ampans, el grup Barretina de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, el grup dels tallers de teatre dels Carlins i quatre solistes de l'Orfeó Manresà, a més d'un quintet de músics.

Sota la batuta de Rosa M. Ortega, ànima del projecte i directora de gairebé totes les corals participants, el muntatge va començar amb l'encomanadissa All I want for Christmas is you. També van sonar clàssics com El Rabadà, Quan somrius, El Tamborilero, o la nadala de Xavier Serrano, L'hivern que batega, interpretada pel mateix autor.

I, entre cançó i cançó, a la recerca del Nadal. Personatges de contes, com Lluquet i Rovelló, Santa Claus o la Bruixa Bona, es declaren en vaga de contes caiguts. La gent ja no els fa cas, i per tornar «necessitem un exemple de solidaritat». Dijous, a l'escenari del Conservatori se n'hi respirava molta, de solidaritat, i s'hi van compartir moltes emocions. Persones de diferents edats, creences i color de pell unides per cantar la màgia del Nadal.

El muntatge, amb guió de Joan Barbé i amb la direcció teatral d'Àngels Torrens, va omplir pràcticament la platea del teatre Conservatori i va complir el desig de ser accessible a persones que en poden quedar al marge per les seves circumstàncies.