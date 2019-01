La recerca d'Alejandra Ibarra i Ariadna Moyano va fer possible l'homenatge de la ciutat

En l'edició del 14 de gener del 2017, Susana Paz, cap de Cultures d'aquest diari, informava de la recerca duta a terme per Ariadna Moyano i Alejandra Ibarra, estudiants de batxillerat de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa, per localitzar els domicilis dels deportats de la ciutat que van anar a parar als camps de concentració del nazisme. Aquell treball de recerca, i la investigació posterior del seu tutor, Jordi Pons, va permetre elaborar una llista de 28 noms, 28 homes, 18 dels quals van ser assassinats i 10 alliberats.

A les alumnes els va sorprendre que hi hagués poques referències d'aquestes persones, però la insistència en recuperar-ne la memòria els va permetre trobar els llocs de Manresa on havien viscut fins a 17 d'aquests deportats. La recerca de Pons, un any després, va ampliar la relació a 21 domicilis.

La darrera setmana de gener, davant de cadascun d'aquests habitatges s'hi va col·locar una placa Stolpersteine, una iniciativa de l'alemany Gunter Demnig que consisteix en senyalitzar –i, així, honorar– els llocs on van viure les víctimes del deliri nazi. L'acte d'homenatge i desgreuge va continuar amb una trobada institucional a l'Ajuntament de Manresa: la ciutat reconeixia així la memòria dels seus deportats.