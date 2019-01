La voluntat de no perdre la memòria de l'horror

? Per a Ignasi Garcia és molt important que no es perdi ni es banalitzi la memòria de la guerra civil, de la dictadura franquista i de l'horror nazi. Per aquest motiu, té ganes que l'obra «Treball de recerca» pugui pujar als escenaris, però, sobretot, que arribi als joves. Per això, «m'agradarà tant que arribi a un teatre com que la muntin un grup d'aficionats o se'n facin lectures als instituts». Escrita en català, l'autor té previst traduir-la, tal com fa amb totes les seves obres de teatre per tal de divulgar-les tant com sigui possible.