«Bohemian Rhapsody», «Roma» i «Green Book» triomfen a la gala dels Globus d´Or

Els Globus d'Or 2019 van reconèixer aquesta matinada a tres pel·lícules per sobre de la resta: 'Green Book', amb tres premis, i 'Bohemian Rhapsody' i 'Roma', amb dos, en una gala en la qual 'Ha nacido una estrella' no va triomfar malgrat les seves cinc candidatures.

'Bohemian Rhapsody' va sorprendre alçant-se amb l'estatueta a la millor pel·lícula de drama, mentre que Rami Malek va aconseguir el reconeixement com a millor actor pel seu retrat del difunt Freddie Mercury.

Per part seva, 'Green Book', de Peter Farrelly, es va endur el guardó a la millor pel·lícula de comèdia o musical, així com els trofeus al millor actor de repartiment (Mahershala Ali) i millor guió (Nick Vallelonga, Brian Currie i el propi Farrelly).

Uns altres dos premis va recollir 'Roma', els de millor pel·lícula estrangera i millor director, per al mexicà Alfonso Cuarón.

Un dels premis més renyits de la vetllada, el de millor actriu de drama, va anar a parar a Glenn Close per 'The Wife', que va superar així a Lady Gaga ('Ha nacido una estrella'); Nicole Kidman ('Destroyer'); Melissa McCarthy ('Can You Ever Forgive Me?') i Rosamund Pike ('A Private War').

D'altra banda, 'Vice', la màxima nominada amb sis candidatures, va aconseguir el premi al millor actor de comèdia o musical per a Christian Bale, qui encarna en la cinta a l'ex vicepresident estatunidenc Dick Cheney.

Així mateix, Olivia Colman va guanyar el trofeu a la millor actriu de comèdia o musical per 'The Favourite' i el va dedicar a les seves 'bruixetes', en referència a les seves companyes de repartiment Emma Stone i Rachel Weisz.

Un dels moments més reivindicatius va arribar amb la victòria de Regina King com a millor actriu de repartiment per 'If Beale Street Could Talk'.

La nit es va completar amb el premi a la millor cançó original per a 'Shallow' (de 'Ha nacido una estrella'), que va anar a parar a Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando i Andrew Wyatt.

El guardó a la millor pel·lícula d'animació va ser per a 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' i el de millor banda sonora li ho va portar Justin Horowitz ('First Man').