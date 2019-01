Marc Artigau guanya el Premi Josep Pla i Guillermo Martínez s'endú el Premi Nadal

L'escriptor Marc Artigau (Barcelona, 1984) ha guanyat el 51è Premi Josep Pla amb la novel·la 'La vigília'. L'obra narra la història del Raimon, un noi que escriu contes a la ràdio –com el mateix autor- i que, un dia, rep el misteriós encàrrec d'una senyora gran que li demana que escrigui la seva biografia. En la tradicional vetllada literària de Reis a l'Hotel Palace de Barcelona, també s'ha donat a conèixer el guanyador del 75è Premi Nadal, que ha distingit l'escriptor argentí Guillermo Martínez (Bahía Blanca, 1962), que torna a l'univers de 'Los crímenes de Oxford' (Planeta) a la nova novel·la 'Los crímenes de Alicia'.

L'obra de Martínez se situa en el sí de la germandat de Lewis Carroll, on sorgeixen crims de naturalesa vinculada a l'univers literari d''Alícia al país de les meravelles', tal com ha explicat l'autor en la roda de premsa. El professor de lògica Arthur Seldom i un jove estudiant de matemàtiques uneixen forces per investigar què passa.

Martínez ha explicat que la idea inicial de la novel·la va venir d'un fet real que va descobrir quan escrivia un article biogràfic sobre Lewis Carroll i té a veure amb pàgines dels seus diaris privats que van ser arrencades pels seus familiars. També és real, ha recalcat, que es va descobrir un paper que dona la clau sobre el contingut d'una d'aquestes pàgines corresponent "a un moment crucial de la vida de Carroll". A partir d'una base real, l'autor imagina uns personatges que no tenen res a veure amb els biògrafs reals i ha manifestat que a "la novel·la es discuteixen diverses teories i controvèrsies sobre la figura de Carroll".

L'escriptor argentí també ha destacat l'influencia de l'obra 'Pierre Menard' de Borges. "A la novel·la es pot veure una de les idees del llibre i és com el simple pas del temps li dona una lectura absolutament diferent als mateixos fets".

'Los crímenes de Oxford' va ser distingida amb el Planeta Argentina i va ser adaptada als cinemes pel director Álex de la Iglesia amb John Hurt i Elijah Wood en el repartiment. Si la primera gira a l'entorn de les seqüències matemàtiques, aquesta segona se serveix dels símbols a l'entorn de la cèlebre novel·la de Carroll.

El premi Nadal està dotat amb 18.000 euros i s'ha imposat a 343 originals. En l'edició anterior va distingir Alejandro Palomas per la novel·la 'Un amor'.



Premi Josep Pla



L'obra 'La vigília' narra la història del Raimon, un noi que escriu contes a la ràdio –com el mateix autor- i que, un dia, rep el misteriós encàrrec d'una senyora gran que li demana que escrigui la seva biografia. A partir d'aquest moment, el Raimon intentarà esbrinar què hi ha darrera d'una oferta que no sembla innocent.

Artigau ha explicat, després de recollir el guardó, que 'La vigília' parla de la capacitat que tothom té de reinventar-se els records i de la necessitat de pensar que s'ha tingut una memòria millor del què s'ha viscut.

L'escriptor també ha assegurat que sentia una ràbia que no pot evitar "per viure en un país on hi ha presos polítics i amb el Govern legítim de la Generalitat està exiliat". Ha assenyalat que "d'aquí uns anys quan es recordin aquests dies i anys sentirem molta vergonya de tot el que està passant i la diferència que hi ha entre la ficció i la realitat és que la ficció la podem reescriure i la realitat, no".

Per la seva banda, el premi Josep Pla està dotat amb 6.000 euros i 32 originals optaven a la mateixa distinció. 'Bon dia, són les vuit!' d'Antoni Bassas va ser la guanyadora l'edició anterior.



Carmen Laforet



Per la seva part, la filla de Carmen Laforet, Cristina Cerezales Laforet, qui ha dit que quan era petita creia que el premi Nadal era de natació, ha assenyalat que avui com a filla de Laforet i escriptora celebra que el guardó arribi als 75 anys. "Gràcies a Edicions Destino per mantenir viu el propòsit de la primera convocatòria", ha indicat.

'Los crímenes de Alicia', Premi Nadal, es publicarà el 5 de febrer i la novel·la 'La vigília', Premi Josep Pla, el 6 de febrer.