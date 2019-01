«Bohemian Rhapsody» i «Green Book» brillen en uns Globus d'Or molt repartits

Glenn Close va recollir el premi a millor actriu de drama i els pronòstics la situen en el camí de l´Oscar que no té

Green Book, que tracta sobre les relacions racials a la zona sud dels Estats Units a la dècada dels 60, i Bohemian Rhapsody, el film biogràfic de Freddie Mercury, líder de la banda britànica Queen, van emergir com les millors pel·lícules en la 76a edició dels Globus d'Or. Rami Malek, que interpreta el desaparegut cantant a la cinta de la 20th Century Fox, va guanyar el guardó en la categoria de millor actor de drama durant la cerimònia que va tenir lloc diumenge a Beverly Hills (Califòrnia, EUA).

El film G reen Book va obtenir tres premis en total, un gran se-nyal per a Universal Pictures ja que l'èxit dona a la pel·lícula un impuls de cara als Oscar. «Seguim vivint en temps dividits», va dir el director Peter Farrelly en recollir el guardó. El guió de la cinta -que tracta d'un xofer racista italoamericà que porta un músic de raça negra durant una gira pel sud dels Estats Units- li va donar esperances: «Volem que ens tractin a tots igual».

Els Globus d'Or van preparar l'escenari per a la cursa cap als Premis de l'Acadèmia, i la votació dels Oscar està programada que comenci dilluns. Si bé l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood, que distribueix els Globus, no té veu en els Oscar, les seves eleccions dels premiats a vegades coincideixen amb els guardons dels acadèmics.

La cinta Ha nacido una estrella, de Lady Gaga i Bradley Cooper, va ser la gran decepció, tot i que era la gran favorita per guanyar en diverses categories. La cantant, almenys, va recollir una estatueta per la cançó Shallow.

El xou dels Globus d'Or, transmès per la NBC amb la conducció de Sandra Oh i Andy Samberg, va resoldre el gran problema que té plantejat Hollywood a hores d'ara: l'avenç lent en la promoció de la diversitat davant i darrere les càmeres de les dones i les minories. En aquest sentit, Oh va comentar que la indústria està canviant, amb nominacions que van incloure Pantera negra i Locamente millonarios.

«Els veig a vostès, tots aquests rostres del canvi, i ara també ho faran tota la resta», va dir Oh als espectadors aplegats al Beverly Hilton Hotel. L'actriu va fer història com la primera dona d'ascendència asiàtica en una generació de guanyar el premi a la millor actriu de sèrie dramàtica, pel seu paper a Killing Eve.



Guardons i crítiques

Per la seva part, Bohemian Rhapsody va tenir una polèmica producció, amb l'acomiadament de Bryan Singer, el seu director, que va negar les acusacions d'agressió sexual. D'altra banda, alguns crítics van expressar que, al seu parer, en la cinta l'homosexualitat de Mercury i la mort a causa de la sida tenen poca importància.

Green Book, cinta protagonitzada per Viggo Mortensen i Mahershala Ali, també va rebre crítiques, fins i tot de membres de la família de Don Shirley, el músic virtuós interpretat per Ali. Alguns crítics es van queixar que la pel·lícula és una visió massa blanca de la vida d'un home de raça negra.

D'altra banda, moltes de les dones que es van endur algun Globus d'Or van fer servir els seus discursos per demanar més oportunitats per al gènere femení. Un estudi recent de la Universitat del Sud de Califòrnia demostra que els homes afroamericans progressen a Hollywood, mentre que les dones continuen endarrerides.