Marc Artigau, premi Pla: «No sé qui és Valls ni per quin partit polític va»

«No sé qui és, ni per quin partit polític va, no m'interessa, no vull donar-li minuts ni protagonisme». Amb aquestes paraules es va referir ahir l'escriptor Marc Artigau al candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls, que diumenge a la nit es va sentir molest pel discurs de l'autor sobre els presos després de recollir el premi Josep Pla per la novel·la La vigília.

En declaracions al programa El món a RAC1, Artigau va rebutjar polemitzar amb Valls: «No vull fer-li el joc a aquesta persona», i va assegurar que hi ha coses més importants de què parlar. En to de broma, Artigau va dir que «dels fixatges del mercat d'hivern del PSG» no en sap res. «És que no sé qui és aquest senyor», va reiterar.

Artigau va dir diumenge, durant l'acte de lliurament del Pla, que sentia ràbia «per viure en un país on hi ha presos polítics i amb el Govern legítim de la Generalitat exiliat». Valls era a la sala annexa d'on Artigau recollia el guardó i estava situat ben a prop de la taula presidencial.

Segons van explicat a Twitter persones presents a la sala, el polític va mostrar la seva indignació. «A tu et venen a buscar, i vaig fer el discurs en una altra sala. Quan em van tornar, m'ho van explicar la consellera i l'alcaldessa. Em va arribar després, el que havia passat», va explicar Artigau.

En una piulada, Jordi Cabré, el 59è premi Sant Jordi de literatura, va explicar diumenge que Valls va fer «un xou impresentable indigne d'un candidat amb voluntat integradora als premis Nadal i Pla», i el va titllar de « loser». Cabré també va explicar que Valls va dir a la delegada del Govern espanyol, Teresa Cunillera: «com permets això?». Una frase que també va confirmar, en una piulada, el periodista Antoni Bassas.



«La veritat està sobrevalorada»

En una entrevista concedida a l'Agència Efe, l'endemà del premi, el dramaturg i narradora va rememorar que va començar a donar voltes a la història premiada fa tres anys, però durant aquest període la idea inicial va anar variant i es va anar enriquint amb altres reflexions fins a acabar donant forma a un relat en el qual els principals protagonistes són Raimon, un escriptor de contes a la ràdio, i una dona gran, Cèlia, que un dia li encarrega una biografia.

Aquest encàrrec, pel qual Raimon, en la quarantena i amb un germà amb disminució psíquica, rebrà 100.000 euros, sembla que és «innocent, però amaga una cosa que ho és molt menys».

Artigau defensa que la literatura «consisteix a explicar-nos a nosaltres mateixos a través d'històries i el que Raimon no sap és que, escrivint la biografia d'aquesta senyora, potser està escrivint una mica la seva». Segons el seu parer, totes les persones, «constantment el que fem és refer els nostres records, fins i tot de forma inconscient, perquè el que recordem sigui una mica millor del que realment va ser, la qual cosa fins a cert punt em sembla bé».

«Jo crec que la veritat està sobrevalorada, ho dic a nivell personal, no parlo a nivell polític, i penso que l'empatia està per damunt de la veritat. M'espanta quan la teoria està per damunt de l'individu», va afegir Artigau.

La novel·la guanyadora del Premi Josep Pla, amb una dotació de 6.000 euros, arribarà a les llibreries el dimecres 6 de febrer a través de Destino.