El «Carmina Burana» de la Fura dels Baus fa una única parada a Catalunya, a Sant Cugat

La Fura dels Baus portarà aquest cap de setmana al Teatre-Auditori Sant Cugat el muntatge 'Carmina Burana', en el qual mescla llum, música, projeccions i líquids. En total es faran quatre funcions en tres dies, de l'11 al 13 de gener, i és l'única oportunitat per poder veure l'espectacle a Catalunya que després farà gira per l'Estat. El 'Carmina Burana' de Carl Orff en mans de La Fura dels Baus i amb l'imaginari de Padrissa s'ha traduït en una posada en escena amb fortes imatges escèniques, amb la intenció d'il·lustrar uns textos que, a pesar de tenir més de 800 anys, parlen de temes universals.

L'espectacle ha viatjat pels tres continents i congregat a més de 200.000 espectadors, un muntatge amb música en directe protagonitzada per un cilindre de 8 metres. L'original 'Carmina Burana' és una col·lecció de poemes dels segles XII i XIII, que s'han conservat en un únic còdex trobat en 1803 per Johann Christoph von Aretin a l'abadia de Benediktbeuern, a Baviera; i que actualment es conserven a la Biblioteca Estatal de Baviera a Munic. El còdex recull un total de 300 poemes, escrits majoritàriament en llatí, alemany i francès. En aquests poemes s'enalteix el plaer per viure i l'interès pels plaers terrenals, per l'amor carnal i pel gaudi de la natura, sempre amb una mirada crítica i satírica cap als estaments socials i eclesiàstics de l'època. Carl Orff va compondre la seva 'Carmina Burana' entre 1935 i 1936, i es va basar en 24 poemes del còdex original. Fins el proper mes de juny, la companyia farà gira per l'Estat amb l'espectacle, però a Catalunya la única oportunitat de veure-la és aquest cap de setmana a Sant Cugat.