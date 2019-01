La Innocentada viatja a la Manresa del 1933

Una de les companyies més importants d'Europa ve a Manresa per presentar el seu darrer espectacle. És l'any 1933, temps de Segona República i la ciutat es prepara per a un dels grans esdeveniments de la temporada. Però, ailàs!, un fet inesperat obliga a aturar la funció. Per saber com continua aquesta història caldrà anar a veure la 62a edició de la Innocentada, que els dos darrers caps de setmana de gener oferirà sis funcions al Teatre Conservatori amb el títol de Cabaret 33 a partir d'un text de Sílvia Sanfeliu.

«Mantenim els tres punts clau amb que l'any passat es va renovar la Innocentada: que sigui breu, de preus assequibles i que tots elements estiguin integrats, des de la coreografia a l'escenografia i el text», explica Ariadna Guitart, directora coreogràfica de l'espectacle i una de les sis integrants de la Comissió que el 2017 va agafar el relleu i va rejovenir l'organització de la tradicional representació escènica manresana. Els altres cinc membres del grup són el seu germà Adrià, Jordi Gener, Marc Alberti, Dolors Baró i Josep M. Grau.

No hi ha cap precedent històric que sustenti la ficció creada per Sílvia Sanfeliu, autora d'un guió que perpetua la Innocentada com un xou còmic i un espectacle ple de música i ball. El text de la reconeguda docent i dramaturga és una invenció que vol entretenir l'espectador, però «hem posat cura en recrear, en alguns aspectes, la ciutat del 1933», apunta el director, Jordi Gener, que repeteix en el càrrec després que Tens un dó inaugurés el gener del 2018 la nova etapa del projecte parit fa més de sis dècades per Agustí Soler i Mas.

En una mostra de teatre dins del teatre, el conflicte que descabdella la trama de Cabaret 33 té lloc en el moment en que la prestigiosa companyia ha de buscar un recanvi per a l'actriu principal per tal de tornar a posar dempeus el seu xou al cap de vint-i-quatre hores del primer i frustrat intent. Per fer viable aquest muntatge, a l'escenari del Conservatori hi haurà onze actors -la majoria, reincidents-, cinc figurants, un cos de ball de l'Agrupació Cultural del Bages de quinze dansaires i les ballarines del grup de dansa del ventre de l'entitat Al Nudhar, reforçat amb la presència de la Dusk.

En clau de promoció, la Comissió de la Innocentada a posat en marxa un compte a Instagram (@cabaret_33) en el que hi ha imatges i informacions de l'obra i sorteigs per aconseguir entrades i descomptes. Així mateix, també hi ha una llumineta en la qual hi han col·laborat comerços i entitats de la ciutat per reforçar el finançament de la proposta.