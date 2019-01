El Govern reconeix les biblioteques populars centenàries, com la de Sallent

El director de la bilbioteca de Sallent, Quim Crusellas, i l'alcalde de la població bagenca, David Saldoni (tercer i quart per l'esquerra a la foto), van recollir el diploma atorgat pel Govern català que reconeix els municipis on es van obrir les cinc primeres biblioteques municipals: Valls, Olot, Sallent, les Borges Blanques i Canet de Mar. El reconeixement es va fer en la cloenda del centenari de la Xarxa de Biblioteques Populars de Catalunya, celebrada al saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat i encapçalada pel president català, Quim Torra, acompanyat per la consellera de Cultura, Laura Borràs. La commemoració va incloure una breu dramatizació històrica, a càrrec dels actors Rosa Cadafalch i Pep Pla. L'any 1918 es van inaugurar, per primera vegada a la història de Catalunya, quatre biblioteques populars sufragades amb fons públics: les de Valls, Olot, Sallent i les Borgues Blanques. El 1919 s'hi afegiria la de Cant de Mar. Va ser un dels projectes culturals més importants que va tirar endavant del Govern de la Mamcomunitat de Catalunya (1914-1925), presidida per Enric Prat de la Riba. Va ser la primera institució d'autogovern que s'estenia per les quatre províncies catalanes des del 1714.