Petit Cineclub proposa un espectacle i cinc pel·lícules

La nova programació de cinema familiar de Petit Cineclub, organitzat per Cineclub Manresa, Imagina't i l'Ajuntament de Manresa, presenta sis noves propostes, que es duran a terme de gener a abril en tres espais diferents, el teatre Conservatori, l'auditori de la Plana de l'Om i el Casal de les Escodines, per tal d'adequar l'edat del públic en funció de les característiques de l'espai.

El primera activitat programada tindrà lloc aquest diumenge, a les 12 del migdia, al teatre Conservatori, que té una capacitat per a 497 espectadors. No es tracta només d'una projecció, sinó que es proposa l'espectacle Notes & Films, de la companyia Ensemble Una Cosa Rara. Es tracta d'un concert amb regust de crispetes, en el qual la música en directe d'un trio de clarinets i efectes Foley (Laia Pujol, Oriol Garcia i Naüm Monterde) acompanya una desfilada de personatges de les pel·lícules clàssiques mudes, com les de Charles Chaplin o Buster Keaton, i d'històries d'animació. És una activitat recomanada per a infants a partir de 3 anys i per a tots els públics. Les entrades, ja a la venda al teatre Kursaal, costen 8 euros, i 6 euros per als socis d'Imagina't.

L'auditori de l'Espai Plana de l'Om, amb una capacitat de 170 localitats, acollirà les pel·lícules: Neu i els arbres màgics (a partir de 4 anys, són quatre curtmetratges units per la natura), La vida d'en Carbassó (a partir de 9 anys, d'un nen que va a un centre d'acollida) i La increïble història de la pera gegant (a partir de 4 anys, sobre un elefant i una gata que estan trisos perquè ha desaparegut el seu estimat alcalde) , els diumenges 3 de febrer, 10 de març i 7 d'abril, respectivament. Les projeccions es faran a les 12 del migdia i l'entrada val 3 euros. Es pot adquirir una hora abans de la projecció.

Pel que fa a la sala d'actes del Casal de les Escodines, s'hi projectaran, a les 6 de la tarda i amb entrada gratuïta, les pel·lícules d'animació Tiptips (a partir de 2 anys, sobre els sons que fem quan ens movem) i Petzi i la mar salada (a partir de 3 anys, d'un osset que vol tornar fer navegar un vaixell), els dissabtes 16 de febrer i 13 abril, respectivament. És un espai apte per a 60 persones, acollidor, amb lavabos propers i més adient per a les famílies amb els infants més petits, de 2 a 4 anys. Les entrades es poden aconseguir una setmana abans al Casal de les Escodines (o trucant al 938 725 454).