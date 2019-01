Publiquen un llibre que recull el llegat musical dels Prats de Rei del 1843

La Generalitat de Catalunya, a través de la direcció general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del departament de Cutura, ha publicat, conjuntament amb l'editorial dinsis.cat, i en la col·lecció Calaix de solfa, El llibre d'orgue de Prats de Rei de Domingo Monfort (1801-1870), a cura de Daniel Vilarrúbias.

Els llibres d'orgue són una de les fonts més valorades pels intèrprets de música tradicional catalana. La raó és que transmeten per la via escrita un corpus de músiques que al seu temps van ser d'abast popular, ja que eren executades com una prerrogativa dels organistes en solemnitats del cicle festiu nadalenc.

El present manuscrit, copiat pel prevere calafí Domingo Monfort l'any 1843, s'ha d'ubicar en el context de l'orgue de la parròquia dels Prats de Rei, on Monfort servia com des del 1829. El fan rellevant la seva enorme extensió, la qualitat de la còpia i la varietat de les músiques que transcriu, afegit al fet de poder-lo ubicar geogràficament i de comparar-lo amb el seu germà petit de Calaf, ja publicat en la mateixa col·lecció.