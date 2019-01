Concert ´nadalenc´ de la Capella de Música Burés

El Casino Borràs de Castellbell i el Vilar acollirà diumenge, a les 19 h, el Concert de Nadal de la Capella de Música Burés. Com explica l'entitat, és «un concert de Nadal poc tradicional», perquè se celebra «més enllà del Nadal», amb un repertori titulat Altres cançons de Nadal. La formació hi treballa des del mes de setembre i, a més dels actuals membres de la Capella de Música Burés, s'hi han incorporat excantaires de l'entitat i d'altres, tant del poble com de la comarca, que hi han volgut participar. Tindran l'acompanyament d'un grup instrumental. L'entrada costarà 5 euros i 3 euros per als menors de 12 anys.