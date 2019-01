La màgia d'escena protagonitzarà aquesta nit al Kursaal la setena edició de «La nit dels genis»

La setena edició de La nit dels genis omplirà avui al vespre (21 h) la Sala Gran del Kursaal amb els números més sorprenents del Festival Internacional de Màgia. Hi participaran mags d'arreu d'Europa. Al llarg de les set edicions de La nit dels genis han passat per la gala més d'un centenar de mags de tot el món, des de Corea del Sud fins a França i Portugal, passant per Perú. Enguany no serà una excepció, i aquest vespre al Kursaal hi actuaran il·lusionistes de l'Estat espanyol i, també, de vinguts de Rússia, Itàlia, Bèlgica i Argentina.

Tot va començar fa nou anys amb un claustre de màgia al Bages organitzat per May Closa i Xavier Tapias. Arran d'aquell congrés, dos anys més tard sorgiria la possibilitat de dur a terme La nit dels genis al Kursaal. En aquest simpòsium, il·lusionistes d'arreu del món es reuneixen durant tota una setmana en una masia del Pont de Cabrianes. Dijous, durant la presentació de la gala, Joan Morros, d'El Galliner, remarcava el bon posicionament que té la capital del Bages en el món de la màgia. «La complicitat que hi ha en aquest sector va fer que Manresa fos seu fa un parell d'anys del Congrés Nacional de Màgia i que el 2020 la ciutat aculli el quart Congrés Europeu de Màgia», que se celebrarà de l'1 al 15 de juliol.

Per a Xavier Tapias, la raó de ser del claustre i el que realment els motiva és el fet de «reunir-nos en una masia on estem dotze hores diàries millorant i ajudant-nos els uns als altres per perfeccionar els nostres números de màgia d'escena». El claustre s'allarga una setmana i May Closa remarca una de les normes importants per poder participar-hi, «les cartes hi són prohibides». El motiu és simple. «De trobades amb màgia de prop que facin jocs de cartes n'hi ha moltes. El més difícil és trobar llocs on poder practicar la màgia d'escena». Els participants passen 24 hores junts durant cinc dies i «valorem molt la bona relació. Hi ha d'haver bon rotllo».

Abans de la gala, i com ja és habitual, es farà una trobada amb mags locals. «Aprofitem que tenim mags internacionals de renom perquè els il·lusionistes de la ciutat gaudeixin d'una petita xerrada d'un tema que es proposi», explica Tapias. «No sabem quin serà el tema perquè sempre hem d'improvisar una mica en funció dels mags que surten a la gala», afegeix Closa. Val a dir que no tots els participants al claustre actuaran avui al Kursaal: «Són més de vint i seria una gala llarguíssima».

La nit dels genis és un espectacle per a tots els públics i s'hi podran veure diferents disciplines. Sempre ha tingut molt bona acollida per part del públic, «i aquest any esperem que no sigui una excepció», diu Tapias, que explica que «el format és molt simple, però les il·lusions hi són totes». I és que sense il·lusió no hi ha màgia.

En aquesta edició la gala estarà presentada per Roberto Vara. Aquest tarragoní ha treballat en alguns dels creuers més importants del món i recentment a Port Aventura. La vetllada l'obrirà Adrian Soler amb una introducció molt curta i alhora curiosa, just quan s'obri el teló. El madrileny Riverson hi presentarà un número en el qual va estar treballant al claustre l'any passat i que ha acabat d'arrodonir. «Podrem veure com ha quedat tota la feina de l'any passat», diu Closa. Un dels altres participants d'aquesta nit serà Laurent Piron (Bèlgica), enquadrat en una nova tendència que es coneix com a Magie Nouvelle. Tapias explica que «no es tracta de fer jocs de mans perquè sí, sinó que al darrere hi ha tot un treball artístic, corporal i de personatge. Una màgia molt curiosa». Nico Petruzzi (Argentina), gua-nyador del segon premi en l'especialitat de manipulació al Congrés Nacional de Màgia a Manresa el 2017, també actuarà avui al Kursaal. Des de l'escola italiana arribarà Gabrielle Verzolla, que oferirà una proposta clàssica però alhora molt original i cuidada basada en les cordes. L'apunt femení de la vetllada serà a càrrec de la jove maga russa Kristal, que destaca per la seva elegància a l'escenari i que oferirà un número de quickchange, que en el llenguatge de la màgia vol dir canvis de vestuari molt ràpids. Finalment, Óscar Escalante arribarà a la Sala Gran des de Valladolid amb un número de globus.