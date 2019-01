Navarcles posa a la venda les entrades del concert que el projecte Vozes farà el dia 19

Vozes és un projecte d´educació musical per a infants i adolescents que no tenen recursos econòmics

L'orquestra del projecte Vozes, que va obtenir el darrer Premi Casaldàliga del Festival Internacional de Cinema Social de Catalu-nya-Clam, oferirà dissabte (19 h) de la setmana que ve un concert al Teatre-Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. Les entrades ja són a la venda i es poden adquirir, per un preu de 10 euros, a la web http://navarcles.fila12.cat. Els alumnes de l'Escola de Música de Navarcles les poden comprar per 5 euros a la taquilla del teatre, cada dia de 5 a 7 de la tarda.

Vozes és un projecte d'integració social a través de la cultura que dona a prop de mig miler d'infants i adolescents sense recursos econòmics l'ocasió d'aprendre i practicar la música, amb un ensenyament rigorós i de qualitat. Nascuda el 2015, la iniciativa s'ha establert a Madrid i, sobretot, a Barcelona, on treballa amb joves de Nou Barris, Besòs i Sant Andreu.

En el concert que tindrà lloc a la localitat bagenca el proper dissabte, organitzat per La Creueta Centre Cultural amb la col·laboració del Clam, hi prendran part una norantena de nois i noies de diferents edats. Tota la recaptació que s'aconsegueixi serà per a l'entitat.