Una placa recordarà al refugi de la Renaixença les víctimes dels bombardejos franquistes

Durant la Guerra Civil Espa-nyola, l'aviació franquista, ajudada per les de Hitler i de Mussolini, va executar bombardejos sistemàtics contra una població civil indefensa, que van provocar més de 5.000 morts a Catalunya. Manresa va ser bombardejada el 21 de desembre del 1938 i el 19 de gener del 1939. Les accions van provocar la mort d'un mínim de 35 persones. El 24 de gener les tropes franquistes van entrar a Manresa.

Amb motiu del 80è aniversari d'aquests fets, i continuant amb els actes commemoratius organitzats per l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Memòria i Història de Manresa, el divendres 18 de gener a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'exposició I la mort va caure del cel. 80 anys dels bombardeigs franquistes a Manresa. Una mostra que es podrà veure al refugi antiaeri de la Renaixença, plantejada com una experiència sensitiva dissenyada pel col·lectiu L'Arada i que dedica un record especial a les 35 víctimes mortals. Durant l'acte inaugural també es descobrirà una placa oferta per la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Manresa i el Consell de l'Advocacia Catalana que serà un homenatge permanent a les víctimes dels bombardejos de l'aviació franquista sobre la població civil.

Els comissaris de l'exposició són Joaquim Aloy, Pep Castilla, Pep Corral, Conxita Parcerisas i Teresa Torra, membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa. La documentació històrica ha anat a càrrec de Pere Gasol i Joaquim Aloy.