El jazz es guanya un lloc al circuit manresà

Hi havia ganes de jazz a Manresa. «Estem molt emocionats que sigueu tants els que ens acompanyeu en aquesta aventura cultural i musical que hem engegat amb Joan Mas, Eloi Escudé i Josep Cordobés», explicava Celeste Alías adreçant-se al públic que divendres al vespre omplia l'auditori de la Plana de l'Om. Més de 150 persones d'edats molt diverses no es van voler perdre l'estrena del circuit MAM (Música Activa de Manresa). Seran sis concerts, en sis mesos, en sis espais diferents de la ciutat que divendres van inaugurar la cantant Carme Canela i el pianista Joan Monné. «Estic encantada de donar el tret de sortida a aquest cicle, que segur que tindrà continuïtat, perquè aquesta és terra de músics», deia Canela només començar. El duet fa més d'un quart de segle que toca junts i la seva complicitat es respira a cada nota. Van presentar Ballads, que, com explicava Alías, «ens transportarà al món de les emocions». La santjoanenca no va escatimar elogis cap a Canela, «la meva mestra. M'ha ajudat moltíssim a créixer». De Monné va dir: «És un pianista exquisit».

El duet va encetar el concert amb un tema de George Gershwin de l'òpera Porgy and Bess, entrant de ple a la «dimensió baladística», un gènere en el qual Canela va assegurar sentir-se molt còmode. La delicadesa de la seva veu, la bona acústica del recinte i el silenci absolut del públic van crear un atmosfera que només es veia trencada per càlids aplaudiments. «Sou un públic fantàstic, us agafaria i us portaria a tot arreu amb un autocar». Canela i Monné es van fer un repertori a mida: «Ens ho hem posat fàcil, perquè ens agraden el tempos lents». Una vetllada per parlar d'amor i desamor que després d'una hora de concert van tancar amb Goodbye. Encara hi hauria temps per a un bis. «És un plaer que la gent vingui a les actuacions, que es facin concerts en directe, que donem suport a la música i a les arts en general». El duet deia adeu amb l'escalf d'un públic que a la sortida comentava amb emoció el recital. Els qui tampoc podien amagar la satisfacció eren els organitzadors. No s'esperaven tan bona arrancada d'aquesta nova temporada de jazz estable a la ciutat. Però el circuit MAM va més enllà: «És una experiència multidisciplinària», deia Celeste Alías.

La vetllada havia començat amb un maridatge gràcies a la col·laboració de la DO Pla de Bages, en aquest cas gràcies al celler Abadal. Els organitzadors també van apostar perquè prèviament a cada concert hi hagués un aperitiu artístic amb artistes locals. Divendres el van protagonitzar Mireia Cirera i Tàtels Pérez, que van fer una lectura dramatitzada amb textos de Marc Artingau i Marilia Samper. L'escena va començar a l'entrada de l'auditori i va continuar a dins de la sala, un cop el públic va estar acomodat. No més de deu minuts d'actuació que van donar pas al concert. A la sortida, a més, els assistents van marxar a casa amb una il·lustració de Susanna Ayala.