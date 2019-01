«La nit dels genis» porta a un Kursaal quasi ple una gala d'accent internacional

Adrian Soler va ser l'encarregat d'encetar la setena edició de La nit dels genis, que ahir al vespre va omplir pràcticament la Sala Gran del Kursaal. Soler va aparèixer a la dreta de l'escenari amb un saxo abans d'aixecar el teló interpretant el clàssic What a wonderful world mentre es podia veure com sortien unes notes virtuals de l'instrument al ritme de la cançó. Després que els organitzadors del certamen donessin la benvinguda al públic, va aparèixer a escena el presentador de la vetllada, Roberto Vara. Aquest tarragoní va aportar el toc d'humor a una gala amb accent internacional que va tenir una baixa d'última hora, la de l'única artista femenina que hi participava, la russa Kristal, amb angines. Així, es va afegir al programa l'actuació del francès Felix Guyonnet. La nit dels genis va tenir un ampli ventall d'il·lusions, que anaven des dels clàssics, però no menys sorprenents, jocs amb cordes del jove italià Gabrielle Verzolla fins a un elegant número amb globus, amb levitació inclosa, d'Oscar Escalante. Mags de l'Estat amb d'altres vinguts d'Itàlia, Bèlgica, Argentina i França van anar oferint les actuacions al llarg d'una hora i mitja de gala. El madrileny Riverson va ser el primer a actuar, seguit de l'argentí Nico Petruzzi, amb un número de manipulació utilitzant pilotes i cartes. Va tancar la gala el belga Laurent Piron. Entre actuació i actuació el mestre de cerimònies es va posar el públic a la butxaca amb jocs i sentit de l'humor.