El Kursaal s'afegeix al projecte Noves Escenes per portar a Manresa obres experimentals

Amb l'objectiu d'apropar al públic els espectacles teatrals més experimentals que s'estan realitzant dins el territori català, el Kursaal de Manresa se suma al projecte Noves Escenes i ho fa programant dues obres, Conferència espectacular, de David Espinosa, i Raphaëlle, de la Conquesta del Pol Sud.

La iniciativa Noves Escenes és un dels projectes del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals, format per deu ciutats mitjanes de Catalunya, amb la intenció de «convidar el públic a descobrir els formats més experimentals de l'escena catalana i normalitzar la presència del teatre contemporani arreu del país. La primera cita serà el 13 de febrer (20 h), a la Sala Petita del Kursaal, amb Conferència espectacular, de David Espinosa, una particular classe magistral sobre les arts escèniques multidisciplinàries, combinant la paraula amb la manipulació d'objectes, l'acció coreogràfica i el teatre d'ombres. Una creació produïda íntegrament per la Xarxa Transversal. L'entrada és gratuïta però cal recollir invitació a les taquilles o per Internet a www.kursaal.cat.

El segon muntatge de nova dramatúrgia, Raphaëlle, de la Conquesta del Pol Sud, es veurà el 26 d'abril (21 h). Després de Nadia i Claudia (que van passar pel Conservatori), la companyia -dedicada al teatre documental que combina el treball amb testimonis reals a escena i la investigació periodística- s'ha centrat en l'experiència d'una jove transsexual: Raphaëlle Pérez. Aquesta és la darrera peça de la trilogia sobre dona, identitat i història. Les entrades (de 6 a 15 euros) ja són a la venda.