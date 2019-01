L'Ajuntament de Manresa gestionarà l'Espai Plana de l'Om durant 8 anys més

La directora general de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Marta Lacambra, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, han signat aquest migdia el contracte regulador de la cessió d'ús temporal de l'i mmoble format per la sala d'exposicions, sala d'actes o oficines ubicat a la Plana de l'Om, número 5, que és de propietat d'aquesta fundació i amb gestió municipal des del 2014. L'acte de signatura ha comptat amb l'assistència de la regidora de Cultura, Anna Crespo; el secretari general de Fundació Catalunya-La Pedrera, Carles Ribas; i el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba.

Segons el nou contracte de cessió d'ús d'aquest equipament continuarà sent gestionat per l'Ajuntament de Manresa durant els propers 8 anys, comptats a partir de l'1 de gener de 2019, per tal de destinar-lo a activitats d'interès general adequades a l'actual format i l'actual format de les instal·lacions. Un cop finalitzat aquest termini, el contracte podrà ser renovat, de forma expressa, any a any, sempre i quan ambdues parts mostrin la seva conformitat.

Com a prestació de la cessió d'ús, l'Ajuntament abonarà la quantitat de 6.000 euros anuals, més el 21% d'IVA, i es farà càrrec de les despeses derivades del manteniment ordinari dels espais, així com de les despeses dels subministraments.

L'Ajuntament de Manresa podrà gestionar la finca de forma directa o encarregar-la a un dels ens instrumentals dels quals disposa, com ja ha fet des que es va iniciar la cessió. Des d'aleshores, la gestió de l'equipament va a càrrec de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), l'empresa municipal que també es fa càrrec del teatre Kursaal i el Conservatori. Així mateix, d'acord amb el conveni, l'Ajuntament podrà establir un règim de tarifes per a la cessió temporal del local a tercers interessats a realitzar-hi activitats.

Cal recordar que el 13 de febrer de 2014 es va subscriure un contracte inicial de dos anys entre la Fundació i l'Ajuntament, i s'ha prorrogat anualment durant dos anys, termini que ha finalitzat el 31 de desembre de 2018.

La Fundació Catalunya-La Pedrera en l'àmbit de la cultura té com a objectius el foment i el desenvolupament de la cultura, la promoció i la divulgació d'activitats artístiques i científiques, la preservació del patrimoni gaudinià a La Pedrera, l'organització d'exposicions i activitats, i la col·laboració amb altres entitats i institucions culturals arreu del país.