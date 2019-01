La Papasseit acull un vermut literari per presentar una antologia de la poesia catalana LGBTQ

La llibreria Papasseit de Manresa (c/ Barcelona, 25) acollirà dissabte, a les 12 del migdia, la presentació de l'antologia poètica "Amors sense casa" (Angle Editorial, 2018), que recull, a càrrec de Sebastià Portell, més de trenta autors i gairebé cent poemes que són «un recorregut personal a la recerca dels desitjos i les identitats sexuals i de gènere no normatius en la poesia catalana dels últims cent anys». L'entrada és gratuïta i oberta a tothom.

En format de vermut literari -l'organització oferirà un got de vermut per acompanyar la lectura de poemes- el curador de l'antologia Sebastià Portell i la filòloga i crítica literària manresana Sara Serrano conversaran sobre un llibre que ressegueix, en forma de versos, el camí del col·lectiu LGBTQ al llarg dels cents anys que abasta, i des de diferents punts de vista: hi trobem versos de la primera poeta moderna al poeta més jove, del balear al valencià, de l'homosexual al queer i del pecat a l'alliberament. La culpa, la identitat, el desig, l'homofòbia i la llibertat són alguns dels temes que travessen aquesta antologia polièdrica batejada a partir d'un vers de la poeta Maria Mercè Marçal i que és «una primera pedra» per ensenyar uns amors que han hagut d'estar per força fora de la norma i que, ara, aquí i per fi es normalitzen.

Sebastià Portell (Ses Salines, Mallorca, 1992) és un escriptor i dramaturg mallorquí que, malgrat la seva joventut, té publicades més d'una desena d'obres. Ha estat premiat amb una desena de guardons de literatura catalana i, des del setembre de 2017, coordina la secció LGBTI de la revista "Time out". Sara Serrano (Manresa, 1990) és llicenciada en filologia catalana i autora de nombrosos relats i articles de crítica literària per a diferents mitjans digitals. És, a més, traductora de l'italià i ha coordinat "Visat", la revista de literatura i traducció del PEN Català.