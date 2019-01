La Sala Beckett interroga el vincle entre joves i ficció

Quatre espectacles teatrals de Juan Mayorga, Bàrbara Mestanza, Cristina Clemente i el Col·lectiu VVAA formen l'eix central del cicle Res no és mentida. Joves i ficció en temps digitals, que organitza i acull la Sala Beckett de Barcelona del 22 de gener al 14 d'abril, comissariat per Elisenda Ardèvol, professora de la Universitat Oberta de Catalunya. El programa d'activitats inclou també lectures dramatitzades, conferències i altres propostes de recerca i creació que indaguen en la manera com els joves viuen avui en dia els vincles entre la realitat i la ficció en l'era digital.

L'escriptor Albert Sánchez Piñol inaugurarà el cicle el dimarts vinent, dia 22 de gener (19 h), amb la conferència Realitat i ficció: una frontera cultural?, on l'antropòleg plantejarà si la diferència entre els dos conceptes té sentit en totes les cultures. L'autor de 'Victus' també parlarà de la lluita pel control dels relats en les societats actuals.

Complementant la xerrada de Sánchez Piñol, el mateix dia, a les 21 h, es podrà veure l'espectacle semimuntat La Peppa Pig pren consciència de ser una porqueta, de Davide Carnevali. En aquesta comèdia, l'autor reflexiona sobre el potencial de la televisió com a creador d'imaginaris infantils.



Póquer d'obres a les dues sales

Els quatre muntatges escènics que acolliran les dues sales de la Beckett fins a la primavera són: El chico de la última fila, de Juan Mayorga (del 23 de gener al 3 de març); Pocahontas o la verdadera historia de una traviesa, de Bàrbara Mestanza (del 31 de gener al 17 de febrer); This is Real Love, del Col·lectiu VVAA (del 22 de febrer al 10 de març); i Andrea pixelada, de Cristina Clemente (del 13 de març al 14 d'abril).

El chico de la última fila, amb David Bagés, Guillem Barbosa, Arnau Comas, Míriam Iscla, Sergi López i Anna Ycobalzeta en el repartiment i Andrés Lima a la direcció, aborda la perillosa relació que s'estableix entre una professor de literatura frustrat i un alumne prodigiós que passa desapercebut.

Pocahonas o la verdadera historia de una traviesa, escrita, dirigida i interpretada per Bàrbara Mestanza, posa en qüestió les narracions manipulades dels contes infantils. L'autora se centra en la figura de Pocahontas, que ha deixat de ser una història real per convertir-se en un símbol.

This is Real Love és una proposta de creació col·lectiva (Elena Martín, Max Grosse Majench, Marc Salicrú, Anna Serrano, Clara Aguilar, Sofia Gallarate i Clara Mata) s'endins en el terreny de les relacions personals que resulten empresarialment satisfactòries per a les dues parts, com el matrimoni entre la Kim Kardashian i el Kanye West.

Amb Andrea pixelada, dirigida per Marianella Morena i interpretada per Borja Espinosa, Assun Planas, Mima Riera i Roser Vilajosana, Clemente presenta l'Andrea, una noia de 20 anys i 300.000 seguidors al seu canal de youtube on parla de llibres i de la necessitat d'un món millor. Un dia, però, els seus ideals trontollen perquè descobreix una novel·la que conta la seva pròpia vida.

Les lectures dramatitzades previstes són Martí, de Laia Ferrer Alsina (19 de febrer); i Ya, Ya, de Raúl Moreno (2 d'abril). També es podran escoltar les conferències Virtual i real: els límits de la subjectivitat, amb Francesc Núñez, Mavi Sánchez-Vives i Jordi Vallverdú (5 de febrer); i Veritat i mentida: Joves, autenticitat i poder, amb Gemma San Cornelio, Daniel Aranda i Núria Guiu (26 de febrer).

Totes les informacions sobre horaris i preus de les entrades a les activitats i les obres es poden consultar a la pàgina web www.salabeckett.cat.