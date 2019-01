The Sey Sisters obrirà l'1 de febrer el cicle Músiques de Butxaca a Igualada

El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada obrirà el proper divendres 1 de febrer la nova edició de Músiques de Butxaca, un cicle de petit format amb la particularitat que l'escenari és l'espai que músics i públic comparteixen. Seran set concerts a l'any, habitualment els primers divendres de mes a les 11 de la nit, de febrer a maig i d''octubre a desembre.

L'esperit de les Músiques de Butxaca, a banda d'assegurar una programació estable Igualada, cerca novetats, nous projectes de músics reconeguts o la descoberta d'artistes emergents. El cartell de la primera part de la temporada és aquest:

1 de febrer: The Sey Sisters. L'espectacular trio de veus negres presentaran "Rise" acompanyades del pianista i saxofonista Albert Bartolomé.

1 de març: El grup manresà de pop català, Arlet debutarà amb "Mil raons", el seu primer àlbum d'estudi.

12 d'abril: Pavvla, en la gira de presentació de "Secretly hoping you catch me looking".

3 de maig: Giant Rev, formació liderada per l'igualadí Pau Sastre presentarà en primícia el recentment editat àlbum, "Shine".

El preu de les entrades és de 12 euros amb gintònic inclòs, i de 10 euros per als socis de l'Ateneu, Cineclub, Amics del Teatre de l'Aurora i Òmnium Cultural. Les entrades anticipades es poden comprar online a www.musiquesdebutxaca.cat i a Secretaria de l'Ateneu o mitja hora abans del concert a taquilla.